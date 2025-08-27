‘고객집서 강도질’ 포천농협 직원 구속기소

고객인 80대 노부부의 집에 침입해 금품을 빼앗는 등 강도질을 한 포천농협 직원이 구속기소 됐다.

의정부지검은 강도치상 혐의로 포천농협 직원인 30대 남성 A씨를 지난 22일 구속기소 했다고 27일 밝혔다.

지난 7월 30일 오전 경기도 의정부시 가능동 의정부지방법원에서 강도상해 혐의로 구속영장이 청구된 30대 농협 직원 A씨가 구속 전 피의자 심문을 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

A씨는 지난달 28일 오전 4시쯤 경기 포천시 어룡동의 한 아파트 3층에 침입해 80대 부부를 흉기로 위협하고 케이블타이로 묶은 뒤 귀금속과 현금 2천만 원 상당을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 A씨를 특정해 근무 중이던 은행 창구에서 긴급체포했다.

체포 당시 A씨의 가방에서는 금 등 귀금속 약 70돈이 발견됐고, 현금 2천만원은 본인 계좌에 입금된 상태였던 것으로 전해졌다.

육군 특수부대 중사로 전역한 A씨는 포천농협 창구 직원으로 일하며 이달 초 고객인 80대 노부부가 현금 약 3억원을 인출한 사실을 알고 범행을 계획한 것으로 전해졌다.

수사 과정에서 A씨는 과거 군 복무 중 부상으로 발병한 희귀병 치료비 등 개인 사정으로 약 1억4000만원의 채무가 있었다고 진술했다.

경찰은 범행 동기에 채무와 가족 부양 등 복합적 요인이 작용한 것으로 파악해 A씨를 강도상해 혐의로 구속 송치했다.

다만 송치 후 구속기간을 한 차례 연장해 추가 수사를 벌인 검찰은 범행 과정에서의 상해 고의가 인정되기 어렵다고 판단해 A씨를 강도치상 혐의로 기소했다.

강도상해와 강도치상은 모두 형법 제337조에 따라 무기 또는 7년 이상의 징역형에 처하지만, 상해에 대한 고의 유무에 따라 구분된다.

