경주 첫 단독 개최 '2025 세계유산축전' 앞두고 기대감 고조

경북 경주시가 내달 12일 열리는 '2025 세계유산축전 경주역사유적지구' 개막을 앞두고 성공개최를 위한 준비에 총력전을 펼치고 있다고 27일 밝혔다.

특히 올해 행사는 경주가 단독으로 개최하는 첫 번째 축전이어서 국내·외의 기대감이 더욱 높아지고 있다.

세계문화유산축전 경주역사유적지구 홍보 영상이 KTX 경주역사에서 송출되고 있다.

경주시는 시민은 물론 내외국인 관광객 모두가 축전에 활발히 참여할 수 있도록 교통 거점과 생활권을 활용한 오프라인 홍보와 온라인 플랫폼을 아우르는 다각적인 전략을 추진하고 있다.

KTX 경주역과 경주 시외버스터미널 및 시내 주요 거점을 오가는 버스에는 세계유산축전 광고를 부착해 이동 중인 시민과 방문객에게 관련 소식을 전달 중이다.

경주역사 내 대형 스크린에서는 축전 홍보 영상을 송출해 관광객들이 경주 도착과 동시에 축전 분위기를 느낄 수 있도록 했다.

영상은 '천년의 빛이 깨어나는 경주에서 세대를 넘어 이어지는 빛을 우리만의 방식으로 기억한다'는 메시지를 중심으로, 세계유산과 오늘의 일상을 교차시켜 보여주며 축전 주제인 '천년의 빛, 세대의 공존'을 시각적으로 담아냈다.

2025 세계문화유산축전 경주역사유적지구 공식 홈페이지 메인 화면.

온라인에서는 축전 소식을 신속히 전하며 더 많은 관람객층을 대상으로 접점을 넓히는데 힘을 쏟고 있다.

경주 세계유산축전 공식 SNS에서는 각 유적지와 현장에서 진행하는 프로그램을 소개하고 숏폼 영상과 팔로워 참여형 이벤트를 활발히 게시하면서 젊은 세대와 해외 관람객의 관심과 참여를 유도하고 있다.

공식 홈페이지는 축전 전반과 프로그램별 세부 내용을 확인할 수 있는 핵심 정보 채널로 운영 중으로, 27일부터 축전 프로그램 사전 예약을 시작한다.

2025 세계문화유산축전 경주역사유적지구 홍보 영상 화면. 경주시 제공

개막식 준비에도 속도를 내고 있다. 9월 12일(금) 대릉원 동편 쪽샘지구에서 열리는 개막식은 시민참여 퍼레이드로 시작해 '황룡, 다시 날다'를 주제로 한 개막공연과 드론 라이트쇼가 이어지며 행사의 성대한 서막을 알린다.

이어 13~14일에는 삼국사기와 삼국유사 기록을 현대적으로 재해석한 '신라팔관회' 공연을 무대에 올린다.

신라팔관회의 백미인 '가무백희'는 곡예, 풍자극, 가면무 등 전국의 명인들이 함께 꾸미는 대규모 종합예술공연으로, 신라 시대의 화려한 연희를 재현할 예정이다.

2025 경주 세계유산축전은 '천년의 빛, 세대의 공존'을 주제로 9월 12일부터 10월 3일까지 경주역사유적지구 일대에서 펼쳐진다.

주낙영 경주시장은 "세계유산축전은 경주의 찬란한 유산을 오늘의 시각으로 새롭게 조명하는 자리인 만큼 시민과 관광객이 과거와 현재가 어우러지는 축제를 경험할 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 말했다.

