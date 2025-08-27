“기후재난 예방… 식량안보 지켜낼 혁신 필요” [2025 세계기후환경포럼]

기후재난은 이미 현실이다. 한국은 매년 더 뜨거워지고 있고, ‘역대급 날씨’라는 수식어는 일상이 됐다. 해마다 반복되는 폭염과 혹한, 가뭄과 폭우 등 이상기후와 그로 인한 산불, 산사태, 병해충 등 기후재난은 우리 지구와 인류를 위협하고 있다. 이상기후와 기후재난은 지구환경과 생태계에 악영향을 줄 뿐만 아니라 인류의 생존에 필요한 물, 식량 등의 안정적 공급을 어렵게 한다. 기후위기가 식량안보까지 위협하고 있는 것이다.



이 같은 기후변화의 심각성을 인지하고, 식량안보를 지켜낼 방안을 모색하기 위한 세계일보의 ‘2025 세계기후환경포럼’이 27일 서울 중구 한국프레스센터에서 열렸다. 세계일보가 주최하고 환경부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 후원한 이날 포럼에서는 ‘기후위기시대의 기후재난예방과 식량안보: 도전과 기회’란 주제로 전문가들의 깊이 있는 논의가 오갔다.

기후변화의 심각성을 인지하고 식량안보를 지켜낼 방안 모색을 위한 세계일보의 ‘2025 세계기후환경포럼’이 27일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 가운데 홍문표 한국농수산식품유통공사 사장이 기후위기 대응과 식량안보 강화를 주제로 기조강연을 하고 있다. 최상수 기자

참석자들은 일상화된 기후재난을 예방하고, 식량안보를 지켜낼 혁신이 필요하다고 입을 모았다.



남재작 한국정밀농업연구소장은 “극한 기상으로 농산물 수급 불안이 가중되는 등 한국 농업은 한계에 직면해 있다”며 “미래 식량안보와 농업 혁신을 위한 전략적 방향을 설정해야 할 때”라고 밝혔다. 여현 순천대 교수(인공지능공학부)는 기후변화로 인한 불확실성이 커지는 만큼 첨단 기술을 이용한 ‘스마트팜’ 보급 확대가 필요하다고 제언했다.



안호영 국회 환경노동위원회 위원장(더불어민주당)은 축사를 통해 “기후재난 여파는 우리 밥상에까지 영향을 미치는 실정”이라며 “얼마나 탄탄한 기후위기 예방 인프라를 구축하는지, 새로운 산업과 기술을 개발·적용하는지에 우리의 미래가 달려 있다. 이번 포럼이 새로운 대응방향을 모색하는 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.



금한승 환경부 차관은 축사에서 “기후재난을 예방하고 기후적응 역량을 높이는 일은 국민의 밥상을 지키는 일”이라며 “이 자리에서 도출된 방안들은 향후 정책에 잘 반영하겠다”고 밝혔다.



이기식 세계일보 사장은 “이상기후, 기후재난은 농촌쇠퇴 및 지역소멸로 이어지고 있다”며 “대한민국이 탈탄소 녹색문명의 중심국가로 도약할 수 있도록 정부와 지방자치단체, 기업 모두 노력해야 한다”고 강조했다.

김유나·차승윤·장한서 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]