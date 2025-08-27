트럼프 “韓, 뭔가 시도하려 했지만 무역합의 지켜” [韓·美 정상회담 이후]

도널드 트럼프 미국 대통령이 한·미 정상회담 다음 날 양국의 무역합의를 둘러싼 논란을 전날 회담에서 마무리지었다고 밝혔다. 다만 쟁점이 무엇인지는 언급하지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 26일(현지시간) 백악관에서 주재한 국무회의에서 그간 완료된 무역 상대국과의 협상 타결을 거론하던 중 “한국과 (무역협상에서) 문제가 있다고 들었다. 그러나 어제 (한국 대통령을) 만났고 그들(한국)은 해결됐다”고 말했다. 트럼프 대통령은 이어 “우리가 (무언가를 추가로) 한 게 아니다. 그저 같은 합의를 지킨 것”이라고 밝혔다. 그는 또 “그들은 뭔가를 할 수 있을지 시도하려 했지만, 합의를 지켰고, 그건 잘된 일”이라고 덧붙였다.



트럼프 대통령의 언급은 전날 백악관에서 진행한 이재명 대통령과의 한·미 정상회담에서 기존에 큰 틀에서 합의한 양국 무역협상에서 남아 있던 쟁점을 미국에 유리하게 결론을 내렸다는 취지로 풀이되지만 그 쟁점이 무엇인지는 구체적으로 언급하지 않았다.



트럼프 대통령은 전날 이 대통령을 만나서도 “듣기로 무역협상을 재협상하고 싶어한다고 한다”고 언급한 바 있다.

트럼프, 3시간17분 국무회의 생중계 ‘진기록’ 26일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽 네 번째)이 워싱턴 백악관에서 국무회의를 주재하면서 마코 루비오 국무장관(〃 세 번째), 피트 헤그세스 국방장관(〃 다섯 번째) 등 내각 각료들의 박수를 받고 있다. 트럼프 대통령은 이날 모두 발언만 45분을 넘게 하는 등 3시간16분41초 동안 국무회의를 주재했다. 트럼프 대통령의 공개 영상 출연 중 가장 긴 기록이다. 워싱턴=AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 국무회의를 3시간17분 동안 이례적으로 길게 진행했다. 국무회의는 처음부터 끝까지 백악관 유튜브 채널을 통해 생중계됐다. 전날 이 대통령과의 정상회담도 53분간 공개로 진행한 트럼프 대통령은 외교 행사나 국무회의 등을 언론에 초반부만 짧게 공개하고 비공개로 돌리는 관행을 깨고 전체 내용을 그대로 언론에 공개할 때가 많다. 주로 자신의 업적을 홍보하거나, 대중의 여론이 필요할 때 이 같은 방법을 쓴다. 이날 국무회의도 트럼프 2기 행정부의 정책 성과를 홍보하는 데 대부분의 시간이 쓰였다. 이 과정에서 전날 이 대통령과의 정상회담 결과를 두고 한국이 무역합의 개정을 시도했으나 기존의 무역합의 내용을 지켰다는 취지로 업적을 과시한 것이다

