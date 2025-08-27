中, 李대통령 ‘안미경중 선 긋기’에 “韓 이익 해칠 것” [韓·美 정상회담 이후]

이재명 대통령이 미국을 방문해 중국과의 경제 협력과 미국과의 안보 협력을 병행하는 ‘안미경중’(安美經中) 노선을 과거와 같이 취할 수 없다고 발언한 데 대해 중국이 “한국 경제, 국민 삶의 근본적 이익이 훼손될 것”이라며 불편한 기색을 가감 없이 드러냈다.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국제전략문제연구소(CSIS)에서 정책 연설을 하고 있다. 연합뉴스

중국 관영 글로벌타임스는 27일 ‘한국, 안미경중을 조율하려면 핵심 문제부터 해결해야’라는 제목의 사설에서 “중견 강국으로서 한국은 격변하는 국제 질서 속에서 어떻게 전략적 자율성을 유지하고 확대할 수 있을지에 대한 근본적 질문을 외면하고 있다”고 비판했다. 매체는 “선택의 여지가 없다는 표현이 한국 외교 정책의 새로운 정당화 수단으로 등장하는 순간, 이는 곧 한국의 국익을 미국의 글로벌 전략 아래 종속시키는 결과를 낳는다”며 “경제적 이익이 희생된다면 국가 안보 역시 흔들릴 수밖에 없으며, 이것이야말로 한국 정치 지도자들과 재계 리더들이 계산해봐야 할 진짜 문제”라고 강조했다.



이 대통령은 앞서 25일(현지시간) 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 강연에서 ‘안미경중’을 언급하며 “한국이 과거처럼 이 같은 태도를 취할 수는 없는 상황이 됐다”고 밝혔다.

베이징=이우중 특파원 lol@segye.com

