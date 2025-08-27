지역재투자 최우수 은행에 ‘하나·국민·iM·기업·농협’

지역경제 성장 지원실적이 뛰어난 지역재투자 최우수 은행에 하나은행, 국민은행, iM뱅크(대구은행), 기업은행, 농협은행이 선정됐다.



금융위원회와 금융감독원은 27일 지역재투자 평가위원회를 개최해 이 같은 내용의 2025년도 금융회사 지역재투자 평가 결과를 확정했다고 밝혔다.

사진=뉴시스

금융당국은 지역에서 예·적금을 수취하는 금융사가 지역경제 성장을 지원하도록 유도하기 위해 지역재투자 평가제도를 도입하고 2020년부터 평가해 왔다.



금융사의 지역 내 자금공급, 중소기업 지원, 서민대출 지원, 금융인프라 현황과 지역 경제기여도 등을 평가하고 결과를 5등급으로 구분해 인센티브를 부여하는 방식으로 운영하고 있다. 우수 등급은 우리은행이, 양호 등급은 신한은행이 받았다. 다소 미흡 등급은 SC제일은행과 수협은행이, 미흡 등급은 씨티은행에 부여됐다.



지방은행 중에서는 부산은행과 광주은행, 전북은행, 경남은행이 최우수 등급을 받았고 제주은행은 우수 등급을 받았다.

김건호 기자 scoop3126@segye.com

