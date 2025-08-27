[상생경영특집] 실용성 강화 ‘젠틀테크 시리즈’ 홍보 총력

삼성물산 패션부문의 클래식 캐주얼 브랜드 빈폴이 배우 주지훈을 신규 앰배서더로 선정하고, 젠틀테크 시리즈와 데님 등 주요 신상품 화보를 공개했다. 삼성물산 패션부문 제공

빈폴이 배우 주지훈을 브랜드의 새 홍보대사로 선정했다. 삼성물산 패션부문의 클래식 캐주얼 브랜드 빈폴은 배우 주지훈을 신규 앰배서더로 선정하고, 젠틀테크 시리즈와 데님 등 주요 신상품 화보를 공개했다.



빈폴은 영화와 드라마, 온라인 동영상 서비스(OTT)를 넘나드는 활발한 활동으로 폭넓게 사랑받으며 데뷔 20년차에 N번째 전성기를 맞고 있는 배우 주지훈이 ‘서울 클래식(Seoul Classic)’이라는 브랜드의 테마에 부합하면서도 빈폴의 새로운 매력을 알려나갈 적임자로 판단했다.



배우 주지훈은 올해 하반기 빈폴의 새로운 앰배서더로 활동하면서 화보와 홍보영상은 물론 다양한 마케팅 활동을 통해 브랜드의 매력을 널리 알려나갈 예정이다.



빈폴은 주지훈과 함께 새롭게 출시된 젠틀테크 시리즈의 화보를 공개했다. 지난해 첫선을 보인 젠틀테크 시리즈는 더운 날씨에도 쾌적한 느낌을 받을 수 있는 소재를 적용한 것이 특징이며, 일상복과 비즈니스 복장으로 모두 활용 가능한 셋업 상품군으로 구성돼 있다.



올해 새롭게 개선된 젠틀테크 시리즈는 지난해보다 밀도가 높으면서도 중량은 감소한 소재를 적용해 청량감과 실용성, 고급스러움을 모두 챙겼다는 평가가 나온다.



이외에도 빈폴은 주지훈과 함께 데님, 옥스포드 셔츠 등 주요 신상품을 활용한 화보를 공개했다. 일상의 여유와 자연스러운 멋을 담은 스타일링을 제안했다.



빈폴의 젠틀테크 시리즈를 비롯한 신상품은 전국 빈폴 매장과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF숍에서 만나볼 수 있다.



삼성물산 패션부문 빈폴사업부장 원은경 상무는 “빈폴이 지향하는 서울의 라이프스타일을 상징적으로 표현하기 위해 새로운 앰배서더들과 지속적으로 협업해 나가려고 한다”면서 “고객들과 지속적으로 소통하면서 브랜드의 생명력을 더욱 키워나갈 것”이라고 말했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]