[상생경영특집] 다문화·이주청소년에 맞춤형 예술교육

아모레퍼시픽이 청소년의 건강한 미의식 형성을 위해 운영 중인 사회공헌 캠페인 ‘밋 유어 뷰티 창작 워크숍’에서 다문화·이주배경 청소년이 다양한 활동을 체험하고 있다. 아모레퍼시픽 제공

아모레퍼시픽이 청소년의 건강한 미의식 형성을 위해 운영 중인 사회공헌 캠페인 ‘밋 유어 뷰티(Meet Your Beauty)’가 올해는 다문화·이주배경 청소년을 위한 맞춤형 창의적 예술교육 프로그램 ‘밋 유어 뷰티 창작 워크숍’을 새롭게 선보인다.



아모레퍼시픽과 다음세대재단, 사랑의열매 사회복지공동모금회와 함께 전개하는 밋 유어 뷰티 캠페인은 획일적인 미의 기준을 벗어나, 청소년 개개인이 각자의 아름다움을 발견하고 표현할 수 있도록 지원한다.



캠페인은 △10대 청소년이 나만의 빛을 발견하고, 아름다움의 시선을 확장하는 미의식 교육 프로그램 △청소년의 미의식에 관심 있는 양육자, 교육자, 일반 시민 등을 대상으로 한 강연회 △교육 참여 청소년의 자기 인식 변화 및 포용적 태도 형성에 대한 효과성 검증 연구 △양육자, 교육자 및 일반 성인을 대상으로 포용적 태도와 건강한 미의식의 중요성을 알리는 인식개선 활동으로 구성된다.



특히 올해 처음 선보이는 밋 유어 뷰티 창작 워크숍은 사단법인 유스보이스와 함께 기획해 다문화·이주배경 청소년이 차별 없는 환경 속에서 자아를 탐색하고 자신만의 방식으로 아름다움을 표현할 수 있도록 했다. 교육은 11월까지 10개 기관에서 차례로 진행된다. 다양한 국적과 문화적 배경을 지닌 청소년들이 참여할 예정이다.



워크숍은 사진, 영상, 음악, 공예, 그림 등 다양한 미디어 및 예술활동을 통해 청소년이 자신만의 아름다움과 개성을 창의적으로 표현할 수 있도록 돕는다. 수업은 총 16회차로 구성됐다. 마지막 회차에는 참여자들이 직접 도슨트가 되어 작품을 소개하는 ‘나다운 아름다움 전(展)’을 개최할 예정이다.



한편, 아모레퍼시픽과 다음세대재단은 올해 교육 프로그램에 참여한 청소년을 대상으로 자기 인식 변화 및 아름다움에 대한 포용적 태도 형성 등 교육 효과를 측정하는 연구를 진행 중이다.

