[상생경영특집] “스타트업과 동반성장”… 새 협력 모델 만든다

기업·협력사·소비자 힘모아… 상생으로 불황 파고 넘는다 기업들이 스타트업 육성·협력사 지원 등을 통해 국내 산업생태계를 키우며 ‘함께 가는 큰 발걸음’을 실천하고 있다. 협력사에 생산라인 자동화 및 정보화 인프라 구축 노하우를 전수하고 부품 개발을 지원하거나 갓 창업한 스타트업이 성장 사다리를 오를 수 있도록 사업자금·업무공간을 제공하고 특허도 무상양도한다. 기업들은 초·중·고 소속 유소년 스포츠단부터 국군 장병, 장애인, 한부모가정 등 사회의 다양한 구성원들과도 상생 노력을 기울이고 있다.

올해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보기술(IT)?가전 전시회인 ‘CES 2025’에서 삼성전자가 마련한 ‘C랩 전시관’을 관람객들이 둘러보고 있다. 삼성전자 제공

삼성은 10년 넘게 C랩(인사이드/아웃사이드)을 통해 산업 생태계 육성에 힘을 보태고 있다. 스타트업에 필요한 네트워크 구축과 투자 유치를 지원해 창업 초기 기업들이 어려움을 딛고 성장할 수 있도록 돕는다.



삼성전자의 ‘C랩’은 외부 스타트업 육성 프로그램인 아웃사이드와 사내 벤처 육성 프로그램인 인사이드로 나뉜다. ‘C랩 아웃사이드’는 2018년, ‘C랩 인사이드’는 2012년 12월 시작됐다. 삼성전자는 C랩을 통해 현재까지 총 959개(사내 423개, 사외 536개)의 사내벤처와 스타트업을 육성했다.



C랩에 선발된 스타트업은 △지분 취득 없이 최대 1억원의 사업지원금 △전용 업무공간 △삼성전자 내부 컨설팅 프로그램 △삼성전자 보유 특허 무상 양도 또는 사용권 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.



‘C랩 아웃사이드’에 뽑힌 스타트업들은 삼성전자와 사업 협력 기회를 모색하고 실질적인 사업 연계를 통해 시너지를 낼 수 있도록 지원받는다. 이 프로그램에 선정된 빌딩 사물인터넷(IoT) 통합관리 솔루션 기업 ‘핀포인트’는 상업용 건물 관리를 위해 삼성전자 ‘스마트싱스 프로’ 관련 앱을 공동으로 개발하고 성수동에 위치한 오피스 빌딩 ‘팩토리얼 성수’에 솔루션을 성공적으로 적용했다.



삼성전자는 ‘C랩 아웃사이드 데모데이’를 운영해 졸업 예정인 스타트업에게 과제 발표와 전시 기회를 제공한다. 스타트업들은 이 기회를 활용해 투자자 및 업계 관계자와 직접적으로 소통할 수 있다.



삼성전자는 또 2016년부터 C랩 스타트업에 세계 최대 정보기술(IT)?가전 전시회인 CES 참가를 지원하고 있다. 올해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2025에서는 총 15개 업체가 C랩 전시관을 꾸렸다. ‘C랩 아웃사이드’ 스타트업 12개, ‘C랩 인사이드’ 과제 2개, C랩 스핀오프 스타트업 1개가 참여해 인공지능(AI), IoT 등 최신기술을 활용한 혁신 플랫폼을 선보였다.



12개의 C랩 아웃사이드 스타트업 중 딥파인, 마인스페이스, 에너자이, 일만백만, 코클, 한국그린데이터 등 6개 업체가 AI 관련 플랫폼을 선보였다. IoT 관련 제품과 서비스는 고스트패스, 핀포인트, 로봇 관련은 퀘스터, 디지털헬스 부문에는 라이덕, 랩에스디, 메디트릭스 등이 자리를 마련했다. 삼성전자의 C랩 스타트업들은 미국소비자기술협회(CTA)가 발표한 ‘CES 2025 혁신상’에서 1개의 최고혁신상과 11개의 혁신상을 수상하며 글로벌 무대에서 기술력과 혁신성을 인정받았다.



삼성전자는 스타트업들이 C랩 아웃사이드 졸업 및 스핀오프 이후에도 지속적으로 상호 간 협력할 수 있도록 ‘C랩 패밀리’ 제도도 운영하고 있다.



삼성전자 창의개발센터장 전필규 부사장은 “스타트업과의 동반성장을 통해 미래를 함께 준비하고, 성공적인 협력모델을 지속적으로 만들어 나가겠다”고 말했다.

송은아 기자 sea@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]