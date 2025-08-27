“국방의 의무 다하고 올게요”…로운, 재검 끝 현역 입대

SF9 출신 배우 로운. FNC엔터테인먼트 제공

그룹 SF9 출신 배우 로운이 재검 끝에 현역으로 입대한다.

26일 로운의 소속사 FNC엔터테인먼트는 그와 관련한 공식 입장을 발표했다.

소속사는 “기존 7월 21일 입대 예정이었던 로운은 입영판정검사에서 재검사(7급) 판정을 받아 8월 초 검사를 다시 진행했다라며 오는 10월 27일 현역으로 입대할 예정”이라고 밝혔다.

이어 “이전에 공지한 바와 같이, 입대 당일 현장의 혼잡을 최소화하기 위해 별다른 공식 행사 일정은 없다”고 안내했다.

또한 “다수의 군장병이 함께하는 자리인 만큼 비공개 현장임을 감안해 팬 여러분의 방문이 금지되고 있으니 삼가주시기를 바란다”며 당부했다.

그러면서 “로운을 향해 보내주시는 사랑에 항상 감사드린다”며 “로운이 복무를 무사히 마치고 건강히 복귀하는 날까지 팬 여러분들의 많은 응원 부탁드린다”고 전했다.

로운은 ‘탁류’를 통해 대중들을 또 한 번 찾을 예정이다. 로운 SNS 캡처

한편, 1996년생인 로운은 2016년 SF9으로 데뷔해 팀내 센터와 리드보컬로 많은 사랑을 받았다. 아이돌 활동뿐만 아니라 드라마 ‘여우각시별’, ‘어쩌다 발견한 하루’, ‘선배, 그 립스틱 바르지 마요’, ‘연모’, ‘내일’ 등에서 다양한 캐릭터를 연기했으며, 2023년 팀 탈퇴 이후 본격적인 배우 활동에 나섰다.

올해는 드라마 ‘사계의 봄’, ‘컨피던스맨 KR’에 특별출연해 얼굴을 비출 예정이며, 오는 9월 26일 디즈니+ ‘탁류’를 통해 다시 한 번 대중을 찾을 전망이다.

‘추노’ 이후 14년 만에 사극 시리즈를 선보이는 천성일 작가의 ‘탁류’는 ‘광해, 왕이 된 남자’로 천만 관객을 홀렸던 추창민 감독이 메가폰을 잡아 더욱 화제가 됐다. 이에 로운 외에도 신예은, 박서함, 박지환이 출연해 섬세한 연기로 극을 가득 채울 예정이다.

‘탁류’는 제30회 부산국제영화제 ‘온 스크린’ 섹션 공식 초청작으로도 선정되며 올해 가장 기대되는 작품으로 꼽히고 있다.

서혜주 온라인 뉴스 기자 hyejudy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]