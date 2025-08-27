GC녹십자, 세계 기준 맞춘 수두백신 2회 접종 시험 돌입

GC녹십자(대표 허은철)가 자사의 수두 백신 ‘배리셀라주’에 대해 2회 접종(2도즈) 효과를 확인하는 임상 3상 시험을 태국에서 진행하기로 했다고 27일 밝혔다. 국내 제약사가 수두백신 2회 접종 임상에 들어가는 것은 이번이 처음이다.

이번 임상시험은 생후 12개월부터 12세까지의 건강한 어린이 474명을 대상으로 진행된다. 특히 미국 제약사 MSD가 판매 중인 글로벌 대표 제품 ‘바리박스(Varivax)’와 직접 비교해 효과를 따지게 돼, 경쟁력을 객관적으로 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

현재 세계적으로는 수두 예방을 위해 2회 접종이 표준으로 자리 잡았다. 미국, 캐나다, 일본, 유럽 일부 국가 등 28개국에서 1회 접종만으로는 돌파 감염을 막기 어렵다고 보고, 2회 접종을 권장하고 있다.

GC녹십자는 이번 임상시험을 2027년 하반기까지 마무리할 계획이다. 이후 동남아시아 국가들을 중심으로 2회 접종 제품 허가 절차에 들어갈 예정이다.

이재우 GC녹십자 개발본부장은 “이번 임상은 배리셀라주가 2회 접종 근거를 확보하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖출 수 있을 것”이라고 밝혔다.

한편, GC녹십자는 올해 안에 베트남에서도 같은 내용의 임상 3상 시험을 신청할 계획이다.

