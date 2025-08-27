채해병 특검, ‘채해병 수색작전 지휘관’ 이용민 포7대대장 28일 조사

해병대 채모 상병 순직사건 관련 의혹 등을 수사하는 채해병 특별검사팀(특검 이명현)은 채해병 사망 사건의 혐의자로 적시된 이용민 전 해병대 포7대대장(중령)을 28일 불러 조사한다. 이 전 대대장이 특검 조사를 받는 것은 이번이 처음이다.

정민영 채해병 특검보는 27일 서울 서초구 특검 사무실에서 열린 정례 브리핑에서 “채해병 사망과 관련해 이 전 대대장을 내일(28일) 조사한다”며 “사망사고 당시 해병대원들이 구명조끼 등 안전장비 없이 투입된 경위를 주로 조사할 예정”이라고 말했다. 이 전 대대장은 2023년 7월19일 채해병이 물에 빠져 실종된 경북 예천 보문교 일대 실종자 수색작전을 지휘한 인물이다.

이용민 전 해병대 포7대대장. 연합뉴스

국방부조사본부는 해병대 수사단이 정한 주요 혐의자 8명 중 임성근 전 해병대 1사단 등을 빼고 이 전 대대장과 최진규 전 포11대대장 2명만 혐의자 명단에 올린 후 2023년 8월21일 경북경찰청으로 사건을 넘겼다.

채해병 특검팀은 채해병 사건의 업무상 과실치사상 혐의 관련 다른 피의자와 참고인 조사를 이어 나갈 방침이다.

한편 박정훈 해병대 수사단장(대령)도 이날 오전 특검팀에 출석해 조사받고 있다. 이번이 네 번째 조사로, 특검팀은 박 대령에게 윤석열 전 대통령이 ‘격노’한 2023년 7월31일 이후 상황을 물어볼 계획이다. 해병대 수사단을 이끌었던 박 대령이 격노 이후 ‘윗선’으로부터 조사 결과를 경찰에 넘기지 말라는 지시를 받았으나, 이를 강행했다. 이후 국방부 검찰단이 박 대령을 항명 혐의로 입건하고 강도 높은 수사를 이어나갔다. 이전 조사에서는 해병대 수사단의 조사 결과를 넘기려다 보류 지시를 받고 예정된 언론 브리핑을 취소한 상황 등을 물어본 것으로 확인됐다.

박 대령은 조사실로 들어가기 전 취재진의 ‘수사단장 직무를 수행하면서 조사를 병행하기 어렵지 않냐’는 질문에 “수사단장 직무나 특검의 조사에 협조하는 것이 제가 해야할 소임”이라며 “열심히 하겠다”고 답했다.

채해병 특검팀은 김용현 전 대통령경호처장(전 국방부 장관)의 변호인이 쓴 의견서를 전날 접수받았다. 김 전 장관 측은 의견서에 ‘특검 수사는 부당하다. 수사내용과 관련해 아는 내용이 없다’는 입장을 담았다. 김 전 장관은 18일 수감된 서울 송파구 동부구치소에서 한 차례 조사받았다. 하지만 당시 조사에서 모든 질문에 진술 거부권을 행사했다. 특검팀은 의견서를 검토한 뒤 앞으로도 김 전 장관이 진술을 거부할 것으로 판단하고, 관련 수사를 더 진행한 후 김 전 장관의 추가 조사 여부를 결정할 계획이다.

장민주 기자 chapter@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]