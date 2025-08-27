7월 외화예금 13억달러↓…기업 중심으로 석 달 만에 감소

지난달 기업예금을 중심으로 국내 거주자 외화예금이 13억달러 가까이 줄었다.



한국은행이 27일 발표한 '거주자 외화예금 동향'에 따르면, 7월 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1천51억5천만달러로, 6월 말보다 12억9천만달러 줄었다.

사진=연합뉴스

외화예금 잔액은 5월과 6월 두 달 연속 늘다가 7월 감소세로 돌아섰다.



거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출해 있는 외국기업 등의 국내 외화예금을 말한다.



주체별로 한 달 사이 기업예금(904억2천만달러)이 12억5천만달러, 개인예금(147억3천만달러)이 4천만달러 각각 감소했다.



통화 종류별로는 중국 위안화(11억9천만달러)가 8억9천만달러 줄었다.



미국 달러화(887억2천만달러)와 유로화(50억7천만달러)도 4억2천만달러, 1억4천만달러씩 감소했고, 엔화(87억4천만달러)는 5천만달러 늘었다.



한은 관계자는 "일부 기업이 해외법인으로부터 받은 배당금을 인출하고, 경상거래 대금 지급도 늘면서 위안화 예금이 감소했다"며 "달러화 예금은 연기금의 해외투자집행, 유로화 예금은 일부 기업 경상거래 대금 지급 등으로 줄었다"고 설명했다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]