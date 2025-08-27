6월 출생아수 증가율 역대 최대, 혼인건수도 9.1% ‘껑충’

지난 6월 출생아 수가 2만명에 육박하며 전년 동월 대비 9% 넘게 증가했다. 6월 기준 역대 최대 증가율이다. 출생아 수는 지난해 7월부터 12개월 연속 증가세를 이어가고 있다. 2분기 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수) 역시 0.76명으로 0.05명 증가, 지난해에 이어 올해 2년 연속 출생아 수가 늘 것으로 전망된다.

출생의 선행지표로 여겨지는 혼인 건수도 6월 9.1% 늘어나는 등 저출생 반등 흐름이 형성되고 있다는 분석이다. 출생 증가에 30대 여성 인구 증가라는 인구 효과에 더해 출산에 대한 긍정적 인식 변화가 영향을 주고 있는 만큼 정부의 저출생 대책이 뒷받침돼야 한다는 분석이다.

통계청이 27일 발표한 ‘6월 인구동향’에 따르면 지난 6월 출생아 수는 1만9953명으로 전년 동월과 비교해 9.4%(1709명) 증가했다. 증가 규모로는 2010년 6월 이후, 증가율 기준으로는 역대 최대다. 6월 합계출산율은 0.76명으로 전년 동월 대비 0.06명 늘었다. 시도별로 보면 제주를 제외하고, 모든 시도에서 출생아 수가 늘었다. 출생아 수는 지난해 7월 7.8%(1495명) 늘어난 이후 12개월 연속 증가세가 이어지고 있다.

기간을 넓혀 봐도 긍정적인 흐름은 뚜렷하다. 2분기 출생아 수는 6만979명으로 7.3% 늘었고, 상반기 출생아 수도 12만6001명으로 지난해 같은 기간(11만7280명) 대비 7.4% 증가했다. 2분기, 상반기 기준 각각 역대 최고 증가율을 기록했다. 분기별 출생아 수는 지난해 2분기부터 5분기 연속 플러스 행진을 지속하고 있다. 엄마의 연령별 출산율을 보면 30~34세에서 2.7명 증가했고, 35~39세에서 5.1명 늘었다.

통계청 박현정 인구동향과장은 “지난해 1분기부터 이어진 혼인 증가 영향과 30대 여성 인구 증가, 출산에 대한 긍정적인 인식 변화가 (출생 증가에) 복합적으로 영향을 줬다”고 말했다.

혼인 건수 역시 증가세를 지속하고 있다. 6월 혼인 건수는 1만8487건으로 전년 동월 대비 1539건(9.1%) 증가했다. 혼인 건수는 지난해 4월부터 15개월 연속 전년 동월 대비 증가했다. 시도별로 서울, 부산 등 11개 시도에서는 증가한 반면 울산, 세종 등 6곳에서는 감소했다. 2분기 혼인 건수는 5만9169건으로 6만건에 육박하며 전년 동분기보다 5.8% 늘었다. 혼인 건수 역시 30대 여성 인구 증가에 더해 결혼에 대한 긍정적인 인식, 일부 정책적 효과가 영향을 미치고 있다는 분석이다. 특히 대전이 결혼장려금을 500만원 지급하는 등 지방자치단체의 정책적 노력이 혼인 증가로 이어지고 있다고 통계청은 설명했다.

지난해 출생아 수가 23만83000명으로 9년 만에 반등에 성공한 가운데 각종 긍정적인 지표도 포착됐다. 통계청이 이날 발표한 ‘2024년 출생통계’를 보면 첫째아 중 부모 결혼 후 2년 안에 낳는 비중은 52.6%로 전년보다 0.5%포인트 증가했다. 또 결혼이란 제도에 얽매이지 않고 아이를 낳는 데 대한 긍정적인 분위기도 감지된다. 지난해 혼인 외 출생아는 1만3800명으로 2023년(1만900명)보다 3000명 가량 늘었다. 전체 출생아 중 혼외자가 차지하는 비중도 5.8%로 전년보다 1.1%포인트 늘며 역대 최대를 기록했다. 이는 혼외자에 대한 인식이 긍정적으로 바뀐 데 따른 것이다. 통계청의 사회조사 결과를 보면 결혼을 하지 않아도 자녀를 가질 수 있다고 응답한 비중은 2018년 30.2%에 머물렀지만 2024년에는 37.2%로 껑충 뛰었다.

다만, 고령 산모가 많아지면서 조산아 비중도 증가한 것으로 나타났다. 37주 미만 출생아(조산아) 비중은 10.2%로 전년보다 0.4%포인트 증가했다. 임신 기간이 37주 미만인 모의 평균 연령은 34.5세로, 37~41주의 평균 연령(33.6세)보다 0.9세 많았다. 전체 출생아 중 다태아 비중도 5.7%로 전년대비 0.2%포인트 늘었는데, 다태아 비중은 30대 후반 모에서 9.0%로 가장 높았다.

