테일러 스위프트, 2년 사귄 켈시와 약혼 발표…트럼프도 "행운이 가득하길"

미국 유명 팝스타 테일러스위프트(35)가 2년여간 교제해 온 동갑내기 미국프로풋볼(NFL)선수 트래비스 켈시(35)와 약혼했다는 소식을 발표했다.

26일(현지시간) 스위프트는 자신의 인스타그램에 정원에서 켈시의 청원을 수락하는 것으로 보이는 모습과 서로 얼굴을 맞대거나 포옹하는 모습, 약혼반지를 끼고 손을 잡는 모습 등을 게재했다.

세계적인 팝스타 테일러 스위프트가 26일(현지 시간) 연인인 미국프로풋볼(NFL) 트래비스 켈시와 약혼을 발표했다. 테일러 스위프트 인스타그램 캡처

사진과 함께 스위프트는 “여러분의 영어 선생님과 체육 선생님이 결혼한다”고 짧은 글도 남겼다. 모든 곡의 가사를 시처럼 직접 쓰는 자신을 영어 선생님에, 운동선수인 남자친구를 체육 선생님에 비유한 것이다. 해당 게시물은 업로드 1시간 만에 1100만개가 넘는 ‘좋아요’를 받는 등 삽시간에 퍼졌다.

스위프트의 약혼 발표는 지난 2023년 9월 켈시와 열애 사실을 공개한 지 약 2년 만에 나왔다. 두 사람의 관계는 당시 7월 켈시가 팟캐스트에서 스위프트와 만나고 싶다는 뜻을 공개적으로 밝히면서 시작됐다.

당시 켈시는 직접 스위프트의 콘서트장으로 찾아가 본인의 전화번호가 적힌 우정 팔찌를 전달하려다 실패했다고 밝혔고, 이 얘기를 들은 스위프트는 켈시에게 직접 연락해 만났다. 이어 스위프트는 켈시가 뛰는 경기장에서 나타나 응원하는 모습을 보여주면서 두 사람의 관계는 공식화 됐다.

이후 스위프트는 일본 공연 직후 켈시의 슈퍼볼 경기가 열리는 미국 라스베이거스로 단숨에 날아가거나, 켈시가 스위프트의 콘서트 무대에서 함께 공연을 하는 모습 등을 보이면서 여러 화제를 모았다.

AP통신은 "2년간 전 세계 수백만 명, 특히 이 팝스타의 거대하고 열성적인 팬덤 '스위프티'들을 흥분시키고 매료시킨 러브스토리의 동화 같은 결말"이라고 전했다.

이날 스위프트의 약혼 소식은 백악관에서도 화제를 모았다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 백악관 국무회의에서 한 기자가 스위프트의 약혼에 대한 생각을 묻자 "글쎄 그(켈시)는 아주 멋진 남자다. 나는 그녀(스위프트)도 아주 훌륭한 사람이라고 생각한다. 그래서 그들에게 행운이 가득하길 바란다"고 답했다.

트럼프 대통령은 지난 대선 당시 스위프트가 민주당 후보인 카멀라 해리스 전 부통령을 공개 지지한 이후 스위프트에게 계속 반감을 드러내온 바 있다.

배주현 기자 jhb92@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]