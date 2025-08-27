전국 단위 시행에 푸짐한 상까지…시험 만드는 교육기업들

빠르게 변하는 교육 트렌드 속에서 신뢰도 있는 교육기업이 직접 만든 시험과 대회는 꾸준히 인기를 얻고 있다. 윤선생 제공

빠르게 변하는 교육 트렌드 속에서 신뢰도 있는 교육기업이 직접 만든 시험과 대회는 꾸준히 인기를 얻고 있다. 일회성이 아니라 수년간 정기적으로 치러진 시험일수록 선호도는 더 높다. 기업들은 자체 개발·기획한 평가 서비스를 제공하면서 브랜드 홍보 효과까지 얻고 있다.

영어교육 전문기업 윤선생은 온라인 영어 평가시험 ‘윤선생 학력평가(YSAT)’를 전국 단위로 매년 2회 운영하고 있다. 2021년 9월 처음 시행된 이 시험은 올해 3월 실시된 8회차까지 누적 응시자 11만명을 넘어섰다. 윤선생 학력평가는 △파닉스·어휘 △듣기·말하기 △읽기·쓰기 영역에서 영어 실력을 다각도로 측정한다. 개인별 맞춤 문항이 제공되고, 꾸준히 응시할수록 이전 시험과 비교해 성적 추이와 실력 향상 정도를 더 면밀히 점검할 수 있다.

윤선생은 다음달 ‘제9회 윤선생 학력평가’ 실시를 앞두고 오는 31일까지 참가 접수를 받는다. 시험은 9월1일부터 8일까지 응시 가능하며, 비회원도 학습 상담 신청 후 무료로 응시할 수 있다.

윤선생이 만든 사고력 수학 프로그램 ‘큐리매쓰’도 주최사 메타교육과 함께 전국 단위 수학학력평가(KMT)를 주관·실시하고 있다. 연 2회 진행되는 이 시험은 초등 3학년부터 중등 3학년까지 대상이며, 응시자에게 종합 성적분석표와 상장을 제공한다. 시험시간은 총 60분이고, 올해 하반기 시험은 10월 예정이다.

금성출판사는 해마다 초등학생을 대상으로 ‘전국 푸르넷 수학경시대회(PMO)’를 연다. 지난 5월에는 제22회 대회가 열렸다. 이 경시대회는 전국 시도별 지정 고사장에서 시행되는 오프라인 시험이다. 문제유형은 기본, 응용, 심화형으로 나뉘며, 평가영역은 계산력, 이해력, 추론력, 문제해결력으로 구성됐다. 시험시간은 학년별로 상이하다. 성적에 따라 대상, 금상, 은상, 동상, 장려상을 시상하며, 수상자에게는 상장과 금성도서상품권을 제공한다. 응시료는 1만5000원이며, 푸르넷 회원은 물론 비회원도 참여할 수 있다.

수학시험을 운영 중인 기업으로는 비상교육도 있다. 비상교육은 기존 진단평가를 모태로 2020년부터 ‘TESOM 수학학력평가’를 상·하반기로 나눠 본격 시행하고 있다. 전국 초등 1학년부터 중등 3학년까지 응시할 수 있고, 응시료는 4만원이다. 학원, 공부방 등 단체로 신청 시 지정 고사장에서 오프라인 평가로 진행하며, 개인 신청 시 오프라인 또는 개인 PC를 활용한 온라인 평가 중 선택 가능하다. 23회차를 맞은 올 하반기 시험은 11월15일 예정이며, 접수는 10월31일까지다.

천재교육은 연 2회 시행하는 HME 해법수학 학력평가와 함께 ‘해법국어 학력평가’도 운영한다. 국어 평가는 초등학생의 교과국어 학습에 대한 성취도를 확인하고 어휘력 등 종합적인 국어능력 신장을 위해 2021년부터 매년 하반기에 전국 단위로 시행되고 있다. 듣기·말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 어휘 총 6가지 영역에서 학년별 맞춤 문제가 제공된다. 지역 접수처나 홈페이지에서 신청할 수 있고, 응시는 온·오프라인 모두 가능하다.

윤선생 관계자는 “평가 시험은 아이들의 자신감, 도전 의식을 강화하는 동시에 체계적인 학습 계획을 세우는데 유용하게 활용할 수 있다”며 “앞으로도 양질의 문항, 촘촘한 데이터 분석과 학습 로드맵을 제공함으로써 서비스를 지속 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]