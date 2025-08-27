전한길 “김문수, 내게 사과하고 은퇴하라…내 뒤에 尹·김건희 있어”

한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨 18일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 특검의 당원 명부 압수수색 시도를 규탄하는 농성을 이어가고 있는 김문수 전 고용노동부 장관을 찾아 발언을 하고 있다. 뉴시스

한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨가 국민의힘 전당대회 당대표 결선 투표에서 낙선한 김문수 전 고용노동부 장관에 대해 “사과하고 정계 은퇴하라”고 직격했다.

전씨는 26일 자신의 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’에서 국민의힘 전당대회 결선 투표 결과를 실시간으로 생중계하며 이같이 밝혔다.

국민의힘 선거관리위원회에 따르면, 전날 국회 도서관에서 속개된 제6차 전당대회 당대표 결선투표에서 장동혁 의원은 총 22만302표를 얻어 김 전 장관(21만7953표)을 2367표차로 제치고 당대표에 당선됐다.

전씨는 장 의원의 선출 소식을 접하고 “축하합니다. 겨우 이겼네, 겨우 이겼어”라며 박수를 쳤다. 그는 “웃을 일이 없지 않나. 윤석열 (전) 대통령은 어제 (미국 도널드) 트럼프 대통령 표현처럼 숙청된 상태로 너무나 인권 유린을 당하는 상태”라고 말했다.

김 전 장관의 패배에 대해선 “전략적 실패”라고 평가했다. 전씨는 “(김 전 장관이) 너무 우유부단하고 눈치를 보는 기회주의적이었다”며 “당대표 출마 초반 지지율이 40%대가 나왔다. 지명도도 높고 저절로 당선될 것이라 생각했나 보다”라고 지적했다.

이어 “현재 여론을 주도하는 건 레거시 미디어가 아닌 유튜브인데 유튜버들을 무시했다”면서 “김문수, 장동혁 후보를 보수 우파 유튜버 토론회에 초청했는데 언론이 ‘전한길 면접 보는 데 왜 가느냐’고 하니 장동혁 후보는 약속대로 나오고 김문수 후보는 취소했다”고 했다.

김문수 전 고용노동부 장관이 18일 서울 여의도 중앙당사에서 특검 압수수색 규탄 농성장을 찾은 전한길 전 한국사 강사와 대화를 하고 있다. 뉴시스

김 전 장관이 결선 토론 중 전씨 대신 한동훈 전 대표를 공천하겠다고 한 것을 두고는 “보수 우파의 역린을 건드렸다”고 비판했다.

앞서 김 전 장관은 23일 채널A 토론회에서 ‘내년 지방선거 때 한동훈 전 대표와 전한길씨 중 누구에게 공천을 주겠느냐’는 질문에 “한 전 대표”라고 답한 바 있다.

전씨는 “한동훈은 윤석열 대통령의 파면과 조기 대선, 이재명 대통령이 당선을 끌어낸 원흉”이라며 “한동훈을 몰아내려고 했는데 한동훈을 공천하겠다고 답하면 안 됐다. 그 장면을 보며 ‘루비콘강을 건넜다’고 판단했다”고 주장했다.

이어 “김문수가 ‘한동훈을 품고 전한길을 버린다’고 한 건 나에게 사과해야 한다”면서 “전한길 뒤에는 윤석열, 김건희가 있다. 전한길을 버리는 건 곧 윤석열을 버리는 것”이라고 날을 세웠다.

그러면서 김 전 장관을 향해 “정계 은퇴하라. 대선 패배의 책임을 져야 한다”며 “그동안 국가를 위해 애쓰셨으니 노후를 편안하게 보내시길 바란다”고 덧붙였다.

국윤진 기자 soup@segye.com

