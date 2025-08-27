고용부·경찰, ‘3명 사망’ 순천 레미콘 공장 질식사고 압수수색

근로자 3명이 숨진 전남 순천 레미콘 공장 질식(중독) 사고를 조사하는 경찰과 노동 당국이 해당 업체를 압수수색을 했다.

고용노동부와 전남도경찰청은 전남 순천시 소재 레미콘 제조업체에 수사관과 근로감독관 등 15명을 투입해 압수수색을 벌였다.

21일 오후 전남 순천시 서면 순천일반산업단지 내 한 레미콘공장에서 간이탱크 청소 작업 중이던 작업자들의 질식 사고가 발생해 119구급대가 출동해 있다. 연합뉴스

이들은 유해 물질 취급관리, 보관 관련 자료와 관계자들의 휴대전화 등을 증거물로 확보한 것으로 알려졌다.

이를 통해 사고 발생 원인을 확인하고 사측이 밀폐 공간 작업 시 보건 수칙을 준수했는지 여부를 살펴본다는 계획이다.

지난 21일 순천 레미콘 제조업체에서 밀폐된 혼합제 저장 탱크 내부에서 작업하던 노동자 1명이 쓰러졌다. 이어 그를 구조하기 위해 동료 작업자 2명이 탱크 내부로 들어갔다가 유해가스에 중독돼 3명 모두 숨졌다.

당시 탱크 내부에는 유해가스인 이산화탄소와 황화수소 농도가 기준치를 크게 초과한 것으로 파악됐다.

광주고용노동청 관계자는 “이번 압수수색을 통해 확보된 증거자료를 바탕으로 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등을 엄정하고 신속하게 수사할 방침”이라고 밝혔다.

무안=김선덕기자 sdkim@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]