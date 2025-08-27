또 셀프 열애설? 송다은, BTS 지민과 ‘집 데이트’ 박제

송다은이 자신의 틱톡 계정에 지민과의 집 데이트 영상을 게재했다. 송다은 틱톡 캡처

방탄소년단 멤버 지민과 지속적으로 열애설이 불거졌던 ‘하트시그널2’ 출신 배우 송다은이 또 한 번 열애설에 휩싸였다.

이번에도 또다시 ‘셀프 열애설’이었다. 최근 송다은은 자신의 틱톡 계정을 통해 한 영상을 게재했는데, 해당 영상에서는 송다은이 거주 중인 것으로 보이는 아파트에서 문을 열고 나와 엘리베이터에서 누군가를 기다리는 모습이 공개됐다.

이윽고 엘리베이터 문이 열리고 지민이 등장했다. 영상 속 송다은은 지민을 깜짝 놀라게 했고, 지민은 “깜짝이야. 나 들어오는 거 알았어? 일부러 말 안 하고 온 건데”라며 웃으며 송다은을 맞이했다.

해당 영상은 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 확산됐다.

앞서 송다은은 여러 차례 지민과 열애설에 휘말린 바 있다. 지민을 떠오르게 하는 여러 게시물을 올렸다가 삭제하며 ‘셀프 열애설’ 의혹이 불거졌다. 이외에도 송다은이 지민의 집에서 사진을 찍은 것이라는 주장이 제기되거나 두 사람의 데이트를 봤다는 목격담도 꾸준히 나오면서 열애설 의혹은 사그라지지 않았다.

송다은과 지민은 2022년부터 열애설뿐만 아니라 동거 의혹에도 휩싸였는데, 송다은은 2023년 SNS를 통해 지민과 열애설에 대해 직접 입장을 밝혀 눈길을 끌었다. 당시 그는 "제3자의 일은 제발 저 말고 다른 분께 여쭤보시라. 저 정신 말짱하고, 팬덤이 얼마나 무서운지 고소 당할 일을 얼마나 하고 있는지에 겁 주지 말라. 모든 자료 다 모아놓고 있다"고 강경한 입장을 전하는 한편, 열애설에 대한 명확한 답변은 내놓지 않았다.

악플러들과 입씨름을 이어왔던 송다은이기에 일각에서는 이번 영상을 올린 원인 역시 이 같은 이유가 아니냐는 주장이 제기됐다. 네티즌들은 “그렇게 시달렸는데 나 같아도 올릴 듯”, “오죽하면 올렸겠냐”, “힘들어 보이던데 결국” 등의 반응을 보였다.

한편, 송다은은 2018년 채널A 연애 리얼리티 예능 ‘하트시그널2’로 얼굴을 알렸다. 이후 배우로 활약하며 드라마 ‘은주의 방’, ‘한 번 다녀왔습니다’, ‘외출’ 등에 출연하며 연기 활동을 이어오고 있다.

