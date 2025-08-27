활꽃게 100g에 992원… “이게 무슨 일이야?” [수민이가 궁금해요]

롯데마트는 오는 28일부터 다음 달 3일까지 2025 물가잡기 캠페인 '더 핫'을 연다. 더 핫은 정부의 물가 안정과 민생 회복을 위해 기획한 연간 캠페인이다.

27일 롯데마트에 따르면 금어기 해제로 조업이 시작되면서 활 꽃게(100g)를 행사 카드로 결제 시 992원에 판매한다. 활 꽃게는 당일 새벽에 조업한 물량을 5℃ 이하 냉수에서 기절시킨 뒤 톱밥을 덮어 매장으로 곧바로 배송해 살아있는 상태 그대로 신선하게 선보인다.

꽃게찜. 게티이미지뱅크

오는 30∼31일에는 올해 수확한 홍로 사과(4~8입·봉·국산)를 행사 카드로 결제하면 1000원 할인해 9990원에 판매한다.

'직진가격' 상품도 다채롭게 선보인다. 매주 약 10개 품목을 일주일 단위로 선정해 특가에 판매하는 프로젝트다.

이번 행사에서는 강원 햇당근(1.5㎏)을 6000원 미만에 판매한다. 국산 감자(1.5㎏)와 무화과(1㎏)는 각각 5000원 미만, 1만원 미만에 선보인다.

자체 브랜드 '오늘좋은'과 '요리하다' 상품을 할인 판매하고 프리미엄 한우 브랜드 '마블나인' 론칭 3주년을 맞아 엘포인트 회원에게 최대 40% 할인 혜택을 제공한다.

해당 사진은 기사와 무관함. 뉴스1

하기스 기저귀 36종은 두 개 이상 구매 시 50% 할인하고 구매 금액에 따라 롯데상품권(최대 1만5000원)을 증정한다.

롯데마트 관계자는 "고객이 제철 먹거리를 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 행사를 기획했다"며 "앞으로도 장바구니 부담을 낮추고 물가 안정에 기여할 수 있는 프로모션을 지속 확대하겠다"고 말했다.

김기환 기자 kkh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]