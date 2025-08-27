“국민·국익 실용주의 외교”…이재준 수원시장, 李정부 한미정상회담 ‘청신호’

이재준 경기 수원시장이 26일 한미정상 회담의 결과에 대해 “국민·국익 최우선 실용주의 외교가 빛난 자리였다”고 평가했다.

더불어민주당 소속인 이 시장은 이날 페이스북에 글을 올려 “한미 정상회담의 첫 단추가 성공적으로 끼워졌다”며 이같이 말했다.

그는 “한반도 평화와 굳건한 한미 동맹 재확인이라는 가장 중요한 의제에서 의미 있는 성과를 거뒀다”며 “‘피스메이커, 페이스메이커’라는 명언을 남기며 긴장을 풀어낸 대통령의 재치 있는 외교는 이번 회담의 상징적 장면이었다”고 적었다.

이어 “관세 협상은 무리 없이 마무리 국면에 들어섰으며, 이번 회담을 계기로 조선·원자력·항공·에너지 등 전략 산업의 협력 강화가 이뤄졌다”고 덧붙였다.

그러면서 이 시장은 “위기의 순간일수록 국가의 위상은 지도자의 선택과 대응에서 드러난다”며 “치열한 준비로 한반도 평화와 국익을 지켜낸 이재명 정부가 자랑스럽다”고 말했다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]