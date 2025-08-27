“치료만 제때 받았다면”… 지역별 사망률 최대 13명 차이

환자가 응급실로 이송되고 있다. 지역별 필수의료 격차 문제는 여전히 해소되지 않고 있다. 뉴스1

의료로 충분히 막을 수 있는 조기 사망률, 이른바 ‘치료 가능 사망률’이 지역별로 여전히 큰 격차를 보이는 것으로 나타났다.

27일 국민의힘 백종헌 의원이 보건복지부에서 제출받은 자료에 따르면, 2023년 기준 전국 17개 시도 가운데 치료 가능 사망률이 가장 높은 지역은 충북으로 인구 10만명당 49.94명이었다. 가장 낮은 울산(36.93명)과 비교하면 13.01명 차이가 났다.

치료 가능 사망률은 의료적 지식과 기술을 고려했을 때 시의적절하고 효과적인 치료가 이뤄졌다면 예방할 수 있었던 조기 사망자의 비율을 뜻한다.

지역별로 충북 외에도 인천(49.59명), 부산(49.47명), 강원(49.26명), 전북(48.14명), 경북(47.91명), 전남(47.57명), 충남(46.39명), 대구(45.86명), 제주(45.67명), 광주(45.54명) 등이 전국 평균치(45.36명)를 웃돌았다. 반면 울산을 비롯해 서울(39.55명), 세종(40.98명), 대전(41.81명), 경기(42.32명), 경남(44.27명) 등은 상대적으로 낮은 수준이었다.

시도 간 격차는 매년 등락을 거듭했지만 뚜렷한 개선세는 없었다. 실제로 격차는 △2019년 충북-서울 11.47명 △2020년 충북-세종 16.22명 △2021년 인천-서울 12.93명 △2022년 충북-세종 15.14명 △2023년 충북-울산 13.01명 등으로 반복됐다.

복지부는 권역별 공공병원 확충, 필수의료 인력 지원 등 지역 필수의료 강화 방안을 통해 의료 격차 해소에 나서겠다는 방침이다.

백 의원은 “지역별 치료 가능 사망률이 이처럼 큰 차이를 보이는 것은 우리 의료체계가 균형 있게 작동하지 못하고 있다는 경고 신호”라며 “거주지와 관계없이 누구나 적시에 치료받을 수 있도록 정부가 보다 적극적으로 대책을 추진해야 한다”고 강조했다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]