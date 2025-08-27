“여보! 애들도 크고 이번엔 아파트 장만 합시다”…2년 만에 최대 물량 쏟아진다

분양 성수기인 가을을 맞아 내달 수도권 정비사업지를 포함해 전국에 아파트 약 3만9000가구가 공급된다. 약 70%인 2만5000여가구가 수도권에 집중된다. 물량 기준으로는 2년여 만에 최대 수준이다.

26일 부동산R114에 따르면 9월 전국의 분양 예정 아파트는 53개 단지, 총 3만8979가구다. 이 가운데 정비사업지 공급 물량은 1만1852가구로 전체의 30%에 해당한다.

수도권에서는 10곳(8644가구), 지방은 4곳(3208가구)의 재개발·재건축 단지가 분양에 나선다.

원도심 일대 정비사업 공급 단지는 신축 아파트 희소성이 크고 교통, 학군, 상권, 문화·여가시설 등 완성형 인프라를 갖춰 청약 대기자들의 주요 관심 대상이다.

수도권 전체로는 28개 단지(2만5276가구)가 분양을 앞두고 있다.

경기도는 1만6735가구가 분양 예정이다. 광명시 철산동 철산역자이, 안양시 안양동 안양자이헤리티온, 구리시 교문동 중흥S클래스힐더포레 등 정비사업 대단지에 관심이 쏠릴 전망이다.

인천은 미추홀구 도화동 두산위브더센트럴도화 등 재개발 단지를 비롯해 검단신도시 내 공급 단지인 서구 당하동 검단센트레빌에듀시티 등 5387가구가 분양에 나선다.

서울은 지난 19일 입주자 모집공고를 낸 송파구 신천동 잠실르엘이 9월 1순위 청약 접수를 진행한다. 중랑구 망우동 상봉센트럴아이파크와 마포구 동교동 홍대입구역센트럴아르떼해모로 등도 청약 예정이다.

지방은 25곳(1만3703가구)에서 분양 일정이 잡혔다. 지역별로는 부산(5457가구), 충남(2043가구), 울산(1793가구), 경남(1135가구), 충북(1042가구) 순으로 물량이 많다.

부산 동래구 사직동 힐스테이트사직아시아드, 해운대구 우동 베뉴브해운대, 충남 천안시 부대동 천안아이파크시티2단지, 울산 남구 무거동 한화포레나울산무거 등이 분양 예정이다.

다음 달 전국적으로 아파트 입주 예정 물량은 1만1000여 가구 수준인 것으로 나타났다.

부동산 플랫폼 직방에 따르면 올해 9월 전국 아파트 입주 예정 물량은 1만1134가구(임대 및 총가구수 30가구 미만 제외)로, 이달(1만6549가구) 대비 약 33% 감소하는 것으로 집계됐다.

수도권 물량이 5695가구로 전체 입주 예정 물량의 절반 이상을 차지하는 가운데, 이달(9655가구)과 견줘 약 41% 줄어든다.

지역별로 서울 128가구, 경기 4692가구, 인천 875가구가 입주할 예정이다.

