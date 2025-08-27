서울시, 北이탈주민 근속장려금 첫 정식화

서울시가 지방자치단체 중 처음으로 ‘북한이탈주민 근속장려금 지원사업’을 정식으로 실시한다.



서울시는 지난해 시범사업에 이어 올해 정식사업으로 운영되는 ‘북한이탈주민 근속장려급 지원사업’을 연 60명으로 늘리고, 지원 기간을 기존 6개월(1회)에서 2년(반기별 1회, 총 4회)으로 확대해 실행할 예정이라고 26일 밝혔다.



북한이탈주민 근속장려금은 1년 이상 직장에 근무 중인 서울 거주 북한이탈주민을 대상으로 근속기간에 따라 근속장려금을 지원하는 제도다.



남북하나재단의 ‘북한이탈주민 정착실태조사’에 따르면 지난해 기준 서울 거주 북한이탈주민의 평균 근속기간은 35.2개월로 일반 국민(76개월)의 절반에도 미치지 못한다.



시는 다음달 9일부터 15일까지 지원자를 모집한다.



신청자는 공고일 현재 주민등록 주소지가 서울인 만 18세 이상 북한이탈주민이며, 소득은 2025년 기준중위소득 기준 150% 이하여야 한다. 근속 1년 이상은 월 10만원, 근속 3년 이상은 월 15만원, 근속 5년 이상은 월 20만원씩 반기별로 최대 4회 지급할 계획이다.



곽종빈 시 행정국장은 “북한이탈주민의 경제적 자립을 돕는 든든한 디딤돌이 되기를 바라며, 앞으로도 촘촘한 지원으로 자립 기반을 강화하겠다”고 말했다.

이병훈 기자 bhoon@segye.com

