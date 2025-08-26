포항시, 부산서 열린 CEM16·MI-10 참가…국제적 청정에너지 전환 논의

포항시는 26일 부산 벡스코에서 열리는 ‘제16차 청정에너지 장관회의(CEM16) 및 제10차 미션이노베이션 장관회의(MI-10)’에 참가해 세계 각국과 청정에너지 전환 의제를 논의하고 포항시의 탄소중립 정책과 주요 성과를 소개했다고 밝혔다.

‘CEM16/MI-10’은 미국 에너지부가 공동 의장국으로 참여하는 대규모 국제회의다.

이강덕 포항시장은 26일 부산 벡스코에서 열린 제16차 청정에너지 장관회의 및 제10차 미션이노베이션 장관회의에서 고위급 대화 세션과 글로벌녹색성장기구 세션에 참가해 포항시의 청정에너지 전환 노력과 탄소중립 정책 주요성과를 발표하고 있다. 포항시 제공

매년 열리는 이 회의는 각국 장관과 국제기구 대표 등 40여 개국의 주요 인사가 참석해 청정에너지 전환을 위한 정책 협의와 기술 혁신 논의를 집중하는 글로벌 플랫폼 역할을 하고 있다.

이강덕 포항시장은 이 행사의 고위급 대화 세션에 참가해 포항시의 ▲철강산업 발전 방안 및 탄소배출 감축 노력 ▲수소경제 생태계 조성 ▲친환경 인프라 확충 사례를 공유하며 포항시가 글로벌 그린 전환을 선도하는 중심 도시임을 부각했다.

글로벌녹색성장기구(GGGI) 세션 기조연설을 통해 철강산업 기반의 포항시가 이제는 저탄소·친환경 철강산업으로 전환하는 등 수소와 AI 등 미래 성장 산업 생태계 육성에 박차를 가하며 친환경 도시로의 변화를 추진하고 있다고 강조했다.

이어 기존 산업과 미래 산업이 상생하는 발전 모델로 ‘탄소중립 선도 도시 포항’을 실현하고, 국제사회와 협력해 인류 공동의 기후위기 대응에 기여하는 지속 가능 성장의 대표 도시로 만들어 갈 것을 표명했다.

이번 회의는 8월 25~27일까지 사흘간 진행되며, 참가자들은 ▲재생에너지 보급 확대 ▲에너지 효율 증진 ▲국제협력 강화 등 청정에너지 전환을 위한 핵심 의제를 논의한다.

이강덕 시장은 “이번 행사 참가로 포항시가 추진하는 미래 성장 전략과 비전을 국제 무대에 널리 알리고 친환경 수소, AI 등 신산업을 중심으로 지속 가능한 혁신 도시로서의 위상을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.

한편 이 행사에 연계해 포스코 국제관에서 포항시·유엔산업개발기구(UNIDO)·산업통상자원부·포항국제전시컨벤션센터(POEX)의 공동 주최로 ‘저탄소 철강 글로벌 워크숍’이 이달 27~29일까지 열린다.

이 행사에는 35개국 정·재계 인사 및 전문가 100여 명이 참여해 저탄소 철강 전략과 혁신 기술, 정책 방향 등을 논의하며 국제적 협력을 강화하는 중요한 계기가 될 전망이다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

