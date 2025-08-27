‘보령해상풍력 집적화단지’ 조성 본격화

충남 보령시가 석탄화력발전소 단계적 폐지를 위해 민관협의체를 가동하는 등 해상풍력 집적화단지 조성에 본격 착수했다.



보령시는 탄소중립과 RE100 달성을 위한 에너지전환을 위해 25일 ‘보령해상풍력 집적화단지 민관협의회’ 제2차 회의를 개최했다고 26일 밝혔다.



보령시는 1.3GW급 해상풍력 집적화단지 지정을 통해 REC(신재생에너지 공급인증서)를 확보해 판매대금을 지역주민과 어업인들과의 이익공유, 지역개발, 상생을 위한 사업 추진에 활용할 계획이다.



또 수산업 클러스터 육성, 지역 내 해상풍력 전문 인력양성, 유지보수 일자리 창출과 연계한 해상풍력 전용(배후)항만 조성 등 산업생태계 구축을 함께 추진한다.



협의체에 참여하고 있는 정부·민간·공익위원 등 30명은 전날 보령시청에서 보령해상풍력 및 녹도해상풍력 사업 등 보령해상풍력 집적화단지 지정신청을 위한 주요 안건을 협의했다.

