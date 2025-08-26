'취업 사기로 베트남서 감금' 한국인 3명, 현지 경찰에 구출돼

중국인이 주도한 취업 사기에 속아 베트남에서 감금당한 한국인 3명이 베트남 경찰에 의해 구출됐다.



26일(현지시간) 현지 매체 VN익스프레스·베트남뉴스에 따르면 호찌민시 경찰은 중국인 뤄성화와 베트남인 공범 3명을 불법 구금 등 혐의로 체포했다고 이날 밝혔다.

베트남 호찌민시 경찰이 취업 사기로 한국인 3명을 유인, 감금한 중국인 주범 뤄성화(오른쪽)를 심문하고 있다. 연합뉴스

뤄씨 등은 호찌민시 동북쪽 빈즈엉성 한 고급 아파트단지에서 한국인 3명을 불법으로 감금한 혐의를 받고 있다.



조사 결과 뤄씨 등은 소셜미디어를 통해 여권 사진만 제출하면 베트남에서 고소득 일자리를 주겠다고 피해자들을 유인했다.



피해자들은 뤄씨 일당으로부터 항공권, 공항 픽업 서비스와 관련 경비 등을 제공받고 지난 14일 지시대로 호찌민시에 도착했다.



뤄씨 등은 피해자들을 빈즈엉성 아파트로 데리고 간 뒤 돈을 받고 은행 계좌를 넘기거나 아니면 450만원씩 보상금을 내라면서 아파트에 감금했다.



뤄씨는 베트남인 공범들에게 1인당 50만∼100만 동(약 2만7천∼5만3천원)의 일당을 주기로 하고 피해자들을 가둬 두는 임무를 맡겼다.



하지만 주베트남 한국대사관이 현지 경찰에 한국인 3명이 불법 감금됐다고 신고하면서 이들의 범행은 꼬리가 잡혔다.



현지 경찰은 피해자들이 갇힌 아파트를 단속, 뤄씨와 공범들을 검거하고 한국인들을 구출했다.



호찌민시 경찰은 다른 지방 당국과 공조해 이 같은 외국인 인신매매 조직을 소탕하기 위해 수사를 확대하고 있다.



해당 조직은 이번처럼 취업 사기를 통해 베트남으로 사람들을 유인, 구금한 뒤 돈을 갈취해 베트남의 공공 안전과 질서에 심각한 위협을 가하고 있다고 경찰 당국은 밝혔다.



최근 동남아 일부 국가에서는 중국계 등 사기범죄 조직들이 중국인, 한국인 등 외국인을 유인하거나 납치해 가둬놓고 보이스피싱·온라인 사기 등 범행을 강요하는 대규모 사기 작업장을 운영해 세계적인 문제가 되고 있다.



'범죄단지'로도 알려진 이들 사기 작업장은 치안 상태가 상대적으로 열악한 캄보디아, 미얀마 등지에서 특히 기승을 부리고 있다.



반면 필리핀의 경우 페르디난드 마르코스 행정부가 필리핀역외게임사업자(POGO)로 불리는 다수의 중국계 온라인 도박장들을 전면 폐쇄했으며, 베트남과 태국 등에서도 정부가 관련 단속 강도를 높이고 있다.

