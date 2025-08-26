오세훈, 국힘 새 대표 장동혁에 “국민 눈높이에서 다시 시작하자”

오세훈 서울시장은 26일 국민의힘 새 대표로 선출된 장동혁 의원을 향해 “국민의 눈높이에서 다시 시작하자”고 제안했다.

오 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 장 의원에 축하 인사를 전하며 “그 어느 때보다 보수와 당이 어려운 시기”라며 이같이 밝혔다.

오세훈 서울시장이 23일 서울 동작구 서울여성플라자에 마련된 공공예식장 ‘피움서울’을 둘러보고 있다. 연합뉴스.

그는 “국민들은 탄핵 정국부터 지금까지 우리 당의 모습을 냉정하게 지켜보고 계신다”며 “이제 국민의 눈높이가 무엇인지 정확히 살펴야 한다”고 당부했다.

오 시장은 “화이부동(和而不同). 서로 다름을 인정하며 조화를 이룬다면, 때맞춰 내리는 비가 만물을 성장시키듯 시우지화(時雨之化)할 것”이라고 강조했다. 당내에서 윤석열 전 대통령 탄핵을 둘러싸고 찬탄파(탄핵 찬성파)와 반탄파(탄핵 반대파)가 맞서는 상황에서, 분열을 극복하자는 의미로 해석된다.

그는 그러면서 “생계 전선에서 하루하루 버텨내는 국민들에게 희망을 드리고, 미래를 걱정하는 청년들이 기댈 수 있는 정당이 돼야 한다”며 “오직 민생을 위해 전진하는 국민의힘이 되도록 저 또한 최선을 다해 뒷받침하겠다”고 했다.

김세희 기자 saehee0127@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]