포항해병대전우회, 李대통령 정상회담서 국방비 인상 공식화 발맞춰 "준 4군 전환과 해병대 1군단 창설" 장미빛 전망 [르포]

"이재명 대통령이 미국 트럼프 대통령과의 정상회담에서 국방비 인상을 공식화한 시점에서 해병대 병력 증원을 위한 1군단 창설은 멀지 않아 반드시 실현될 것으로 확신합니다"

26일 오전 포항시청 브리핑룸.

백발의 원로 해병들과 예비역 해병들은 해병대를 상징하는 '빨간모자'와 해병대 군복을 입고 결의에 찬 모습으로 포항시청 브리핑룸으로 들어섰다.

포항시해병대전우회는 26일 포항시청에서 기자회견을 갖고 "해병대의 독립성과 전략 기동성을 강화하는 '준 4군 체제 전환"을 촉구하는 기자회견을 열고 있다.

경북 포항시해병대전우회가 포항에 해병대 1군단 창설을 촉구하고 나섰다.

포항시해병대전우회는 26일 포항시청에서 기자회견을 갖고 "해병대의 독립성과 전략 기동성을 강화하는 준 4군 체제로의 전환"을 촉구하며 "1사단을 확대 개편해 해병대 1군단을 창설해야 한다"고 강조했다.

포항해병대전우회는 "해병대 병력과 전략 자원 확충 없이는 준 4군 체제는 불가능하다"면서 "정부가 해병대 4성 장군 임명과 해병대 회관 건립을 시작으로 해병대의 사기와 위상을 회복해야 한다"고 목소리를 높였다.

이어 "장기적으로 병력과 장비를 대폭 확대해 준 4군 체제를 완성해야만이 국가 안보를 지키는 초석이 될 것이며, 포항이 1군단 최적지"라고 주장했다.

고한중 포항시해병대전우회 회장이 26일 포항시청에서 기자회견을 갖고 있다.

고한중 포항시해병대전우회 회장은 "현재 해병대 1사단은 신속 대응과 지역 방위를 맡고 있지만 1군단으로 격상시켜 국가 안보의 새로운 축으로 자리매김할 것"이라며 "지금은 포항해병전우회만의 의견이지만, 전국 해병대 전우회와 뜻을 모을 예정이다"고 말했다.

또 "포항 오천과 장기 일대에 국방부 소유의 부지가 충분히 확보돼 인프라 구축이 가능하다"면서 "병력이 현재 2만8000명에서 4만명으로 증강될 경우 포항은 최소 1만명 이상의 인구 유입효과가 기대된다"고 덧붙였다.

포항전우회는 해병대 1군단 창설은 단순한 군 조직 개편을 넘어, 포항을 K-방산의 거점으로 육성하는 전략적인 기회로 전망했다.

해병전우회 관계자들은 "철강산업, 자동차 부품 산업, 포스텍 등 연구기관 등이 강력한 시너지를 낼 것"이라면서 "포항을 방산 특구로 지정하고 지원하면 포항은 새로운 성장 동력을 확보하게 될 것"이라고 입을 모았다.

또 "현재 포항 철강산업은 미국의 50% 관세폭탄과 중국의 저가 철강 유입 등으로 큰 위기에 직면한 만큼 해병대 군단 창설을 계기로 한화에어로스페이스와 같은 K방산업체가 포항에 들어오면 큰 시너지가 생길 것은 분명하다"고 강조했다.

이와관련, 포항해병대 전우회는 1군단 창설을 위한 서명운동과 국회 1인시위, 포항시·포항시의회와 함께 각종 포럼 개최 등 본격적인 활동에 나설 방침이다.

앞서 윤석열 전 대통령과 이재명 대통령이 공약했던 해병대를 독립시키는 ‘준 4군 체제’ 개편에 해병대 군심(軍心)이 주목받고 있는 상황이다.

준4군 체제는 육·해·공군 3군 체제에서 해병대를 사실상 독립시키는 개편안이다.

윤석열 전 대통령도 꺼냈던 공약 가운데 하나로 실현되지 못한 가운데 여전히 현실적 한계 지적이 나오고 있지만 이번엔 해병대 열망이 이뤄질지 관심이 쏠리는 대목이다.

이재명 대통령은 대선 후보이던 지난 6월 10일 페이스북을 통해 “해병대를 독립적인 ‘준4군 체제’로 개편하고 해병대사령관의 위상을 격상하겠다”고 밝힌 바 있다.

그러면서 "해병대 임무를 상륙작전·신속 대응 전담으로 특화하고, 현 해병대 임무 중 해안과 강안 경계 작전 임무는 최첨단 감시체계를 갖추도록 지원하겠다”고 했다.

또 “현재 각 군 중 해병대만 독립 회관이 없다. 해병대 독립 회관 건립을 추진하겠다”고도 덧붙였다. 당시 이 대통령은 해병대전우회가 100만명(해외거주 포함 150만명 추정)에 달하는 만큼 이를 의식한 공약으로 해석되는 대목이다.

