차기 대구시장에 이진숙·전한길?… 장동혁 당선되자 나온 전망

내년 지방선거 대구시장 국민의힘 후보에 이진숙 방송통신위원장과 전 한국사 강사 전한길씨가 공천을 받을 수 있다는 전망이 나왔다.

19대 국회의원을 지낸 김광진 전 광주광역시 문화경제부시장은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 “국민의힘 대표로 장동혁 의원이 뽑혔다”며 향후 정국을 예측했다.

그는 “윤어게인을 넘어 윤추대위를 국민의힘의 당원들이 선택하였다는 것인데, ‘전한길과 한동훈 중 누구를 공천하겠냐’는 질문에 고민 없이 전한길을 선택했던 사람이 대표가 되었으니 당이 어느 길로 갈지 뻔하다”고 적었다.

김 전 부시장은 당대표 선거에서 낙선한 안철수 의원을 언급하며 “아마도 당적을 옮기거나 신당을 만드는 걸 어렵지 않게 생각하는 안철수계는 집단탈당을 해서 ‘신국민의당’을 만들어 호남 표심을 다시 한 번 잡아보려고 할 것 같다”고 내다봤다.

한동훈 전 대표에 대해선 “당권을 포기하고 보궐선거를 통해 여의도 입성을 바랐던 한동훈은 어느 쪽도 설 수 없는 상황이 되었으니 어떤 선택을 할 수 있을지 봐야겠다”고 했다.

이진숙 방송통신위원장. 연합뉴스

전 한국사 강사 전한길씨. 뉴시스

끝으로 그는 “내년 대구시장에 이진숙과 전한길 중 누가 공천을 받게 될지”라며 글을 마쳤다.

전씨의 경우 수차례 “선출직 출마는 하지 않겠다”고 밝힌 바 있다. 다만 전씨가 공개적으로 지지 의사를 표명했던 장 의원이 국민의힘 신임 당 대표로 선출되면서 앞으로 전씨의 당내 영향력이 커질 것이란 전망이 나온다.

일각에선 장 신임 대표가 전씨를 지명직 최고위원을 비롯한 주요 당직에 기용할 수 있다는 관측도 나온다.

