몸 낮춘 李… 칭찬 외교로 ‘트럼프 환심 사기’ [韓·美 정상회담]

이재명 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담에서 잇단 찬사를 건네며 회담장을 휘감은 긴장 국면을 우호적 분위기로 전환하려는 ‘칭찬 외교’를 구사했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담을 하고 있다. 맨 오른쪽은 밴스 부통령. 연합뉴스

트럼프 행정부의 관세 인상 및 대미 투자 압박, 주한미군 주둔비를 포함한 방위비 증액 요구, 주한미군 전략적 유연화 등 경제 통상, 외교안보 분야 전반에서 압박이 고조되는 상황에서 트럼프 대통령과의 회담을 우호적인 분위기로 이끌기 위한 계산이 깔린 것으로 풀이된다.



이 대통령은 25일(현지시간) 정상회담 모두발언에서 백악관 대통령 집무실인 오벌오피스에 대해 “정말로 밝고 황금색으로 빛나는 게 정말 보기 좋다”면서 “품격이 아주 있어 보이고, 미국의 새로운 번영을 상징하는 것 같다”고 말했다. 이어 “미국을 다시 위대하게 만드는 것이 우리 대통령님의 꿈인데, 미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같고, 다우존스 지수에서도 그게 나타나는 것 같다”면서 “제가 보니까 사상 최고치를 경신하고 있던데, 오늘은 잠깐 조정되고 있지만 아주 훌륭하게 미국이 다시 위대해지고 있는 것 같다”고 말했다. 트럼프 대통령이 강조하는 ‘마가’(Make America Great Again·미국을 다시 위대하게) 구호를 언급하며 트럼프 대통령의 마음을 사기 위한 것으로 풀이된다.



이 대통령은 이어 “대통령님의 평화를 지키는 기간의 미국의 역할을 넘어서서 새롭게 평화를 만들어 가는 피스메이커로서의 역할이 정말로 눈에 띄는 것 같다”면서 “유럽, 아시아, 아프리카, 중동, 여러 곳에서의 전쟁들이 이제는 트럼프 대통령님의 역할로 휴전하고 평화가 찾아오고 있다”고 평가했다. 또 “세계 지도자 중에 전 세계 이런 평화 문제에 대해 대통령님처럼 이렇게 관심 가지고 실제로 성과를 낸 경우는 처음”이라고도 덧붙였다.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 지켜보는 가운데 방명록을 작성하고 있다. 공동취재

트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 인연을 고리로 한 찬사도 이어졌다.



이 대통령은 “가급적이면 전 세계에서 유일하게 분단국가로 남아 있는 한반도에 그 평화를 만들어 주셔서 김정은과도 만나시고, 북한에 트럼프월드도 하나 지어서 거기서 저도 골프도 칠 수 있게 해 주시고, 그래서 전 세계가 인정하는 정말 세계사적인 평화의 메이커로서의 역할을 꼭 해 주시기를 기대한다”고 말했다.



트럼프 대통령은 “김정은 위원장과 굉장히 좋은 관계를 가지고 있다. 그리고 현재도 매우 좋은 관계에 있다”고 화답했다. 트럼프 대통령은 이어 “이 대통령이 한국의 어느 지도자보다도 좀 더 북한의 문제를 해결하고자 하는 의지가 있는 그러한 대통령이라고 생각한다”면서 “그래서 어쩌면 우리가 함께 노력한다면 어느 정도 진전이 있을 수도 있겠다”고 말했다.



이 대통령은 “사실 대통령님 덕분에 북한하고 한반도 관계가 매우 안정적이었다”면서 “사실 그 이후 대통령께서 미국 정치에서 잠깐 물러서 있는 그 사이에 사실은 북한의 미사일도 많이 개발됐고, 핵폭탄도 많이 늘어났고, 진척된 것 없이 한반도 상황은 정말로 많이 나빠졌죠”라고 말했다. 트럼프 대통령은 “내가 만약에 대통령에 당선되었다면 그런 일이 일어나지 않았을 것”이라고 말하고, 이 대통령은 “전적으로 공감한다”고 했다.

워싱턴=박영준 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]