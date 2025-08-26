국민의힘 당대표에 ‘더 센 반탄’ 장동혁

내년 6·3 지방선거를 이끌 국민의힘 새 당대표에 재선 장동혁 의원이 26일 선출됐다. 강경 우파 노선을 내세운 장 대표의 당선으로 여권과의 ‘강 대 강’ 대치가 격화되고, 윤석열 전 대통령 탄핵을 둘러싼 찬반 갈등으로 당내 내홍도 심화될 것이라는 전망이 나온다.



국민의힘 선거관리위원회는 이날 국회 도서관에서 속개된 제6차 전당대회 당대표 결선투표에서 장 대표가 22만302표(50.27%)를 얻어 당선됐다고 밝혔다. 지난해 12월 비상계엄으로 한동훈 대표 체제가 붕괴한 이후 8개월 만이다.

국민의힘 장동혁 신임 당 대표가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 제6차 전당대회 결선에서 당 대표로 선출된 뒤 당기를 흔들고 있다. 국회사진기자단

3년 전 재보궐선거로 국회에 처음 입성한 ‘1.5선’ 장 대표는 29년차 당원인 김문수 전 고용노동부 장관(21만7935표·49.73%)을 2367표(0.54%포인트) 차이로 제치고 제1야당 대표에 오르는 이변을 일으켰다. 당대표 임기는 이날부터 2년이다.



장 대표는 국민 여론조사에서는 김 전 장관에게 20%포인트(1만7845표) 이상 뒤졌지만 당원 선거인단 투표에서 5.76%(2만212표) 앞서며 결과를 뒤집었다. 본 경선에서도 장 후보는 15만3958표를 얻어 김문수(약 13만1785표)·조경태(7만3427표)·안철수(5만8669표) 후보를 앞질렀던 것으로 나타났다.



장 대표는 수락 연설에서 “모든 우파시민들과 연대해 이재명 정권을 끌어내리는 데 제 모든 것을 바치겠다”고 당선 소감을 밝혔다. 그는 이어진 기자간담회에서 “단일대오에 합류하지 못하는 분들과 당을 분열로 몰고 가는 분들에 대해선 결단이 필요하다”고 밝혀 당내 찬탄파(윤 전 대통령 탄핵 찬성파)와의 갈등도 예고했다. 전당대회 기간 윤 전 대통령에 대한 면회 방침을 밝혔던 그는 이날도 “약속을 지키겠다”고 했다.

국민의힘 6차 전당대회에서 승리한 장동혁 신임 대표가 26일 국회 국민의힘 당 대표 회의실에서 열린 기자회견에서 향후 당 운영 계획을 묻는 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

영수회담 성사 여부도 관심사다. 강경 대여 투쟁을 강조한 장 대표는 이재명 대통령과 더불어민주당 정청래 대표와의 회동 계획을 묻자 “필요하다면 누구든 만나서 정치를 하겠다”고 답했다.



민주당은 “축하의 말을 의례적으로라도 건네기가 어렵다”며 날선 반응을 보였다. 박수현 수석대변인은 논평에서 “결국은 ‘극우 강화’의 노선을 편 장 후보의 당선으로 ‘전당대회’가 아닌 ‘전길대회’로 전락했다”며 이같이 밝혔다.

조병욱·이지안·이도형 기자

