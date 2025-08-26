누리미디어, 동국대학교 중앙도서관과 DBpia AI 구독 계약 체결

누리미디어 제공

누리미디어는 18일, 동국대학교 중앙도서관이 자사 인공지능 기반 학술연구 지원 서비스인 ‘DBpia AI’의 구독 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약을 통해 동국대학교 서울캠퍼스 소속 연구자와 학생들은 연구 주제 탐색부터 관련 논문 추천까지 연구 전 과정에서 인공지능의 도움을 받아 한층 더 정교하고 효율적인 학술 활동을 수행할 수 있게 됐다.

DBpia AI는 AI 검색, AI 아이디어, AI 뷰어 등 세 가지 서비스로 구성된 통합형 AI 연구지원 솔루션이다. 단순한 생성형 인공지능이 아닌, 학술 데이터를 기반으로 설계된 특화형 AI 서비스로, 연구자와 학생이 필요로 하는 논문 정보와 분석 결과를 신뢰도 높게 제공하는 것이 특징이다.

동국대학교 중앙도서관은 연구자와 학생 중심의 서비스 설계와 검증된 학술 데이터 기반의 응답 정확성, 그리고 논문 기반 질의응답 기능 등에서 DBpia AI의 전문성과 실효성을 높이 평가해 본 계약을 체결했다.

‘DBpia AI검색’은 자연어로 입력된 질문에 대해 관련 논문을 기반으로 응답하는 방식으로, 키워드 중심의 전통적 검색에 비해 직관적이고 깊이 있는 정보 탐색이 가능하다.

‘DBpia AI 아이디어’는 연구 주제 생성과 목차 설계, 참고문헌 추천까지 지원해 초기 연구자의 진입 장벽을 낮추는 데 기여하고 있다. 마지막으로 ‘DBpia AI뷰어’는 논문 전체를 읽지 않고도 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 요약 기능과 질의응답 기능을 제공한다.

누리미디어 박종범 영업기획팀장은 “DBpia AI 서비스에 대한 대학가의 관심도 꾸준히 증가하는 추세다. 2025년 기준 총 107개 대학이 DBpia AI 시범 서비스를 진행했으며, 이는 대학 및 연구기관의 높은 관심과 수요를 반영하는 수치”라고 말했다.

이어 “DBpia AI는 연구자에게는 연구 생산성을 높이고 성과를 향상시킬 수 있는 도구로, 학부생에게는 학습과 과제를 보다 빠르고 정확하게 수행할 수 있도록 돕는 서비스”라며, “특히 신뢰할 수 있는 인공지능 기반 연구 지원을 통해 연구자와 학생 모두가 각자의 목표에 집중할 수 있도록 지원하고, 이번 계약을 계기로 더 많은 교육·연구기관으로 서비스를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

김정환 기자 hwani89@segye.com

