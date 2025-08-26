노래까지 잘하더니 박진주, 일냈다…韓 유일 ‘디즈니 프린세스 무대’ 초청

배우 박진주가 한국인 최초로 디즈니 콘서트 무대에 오른다. 프레인TPC 제공

배우 박진주가 한국인 중 유일하게 ‘디즈니 콘서트’ 무대에 오르는 영광을 누린다.

26일 박진주의 소속사 프레인TPC는 “배우 박진주가 디즈니 프린세스 콘서트 ‘Princess All Stars in Concert’의 스페셜 게스트로 초대돼 유일한 한국인 게스트로 무대를 빛낸다”고 밝혔다.

박진주는 다양한 장르의 드라마와 영화, 예능은 물론 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’, ‘고스트 베이커리’, ‘라이카’ 등에 연달아 출연하며 연기력과 가창력을 모두 인정받았다. 최근에는 tnN ‘O’PENing(오프닝) 2025 ‘내 딸 친구의 엄마’ 출연까지 확정지으며 배우로서 활발한 행보를 이어가고 있다.

사랑스러운 매력으로 대중들의 큰 사랑을 받고 있던 덕인지 디즈니의 대표 공연인 프린세스 콘서트 ‘Princess All Stars in Concert’를 통해 글로벌 무대까지 진출했다.

‘Princess All Stars in Concert’는 뛰어난 가창력과 유연한 무대매너가 필수로, 월드 스타들이 부르는 디즈니 프린세스 테마곡을 감상할 수 있는 라이브 공연이다. 브로드웨이와 웨스트엔드 스타인 Isabelle McCalla, Lissa deGuzman, Olivia Donalson, Steffanie Leigh, Adam Jacobs, Adam J. Levy 등 글로벌 톱스타들이 총출동하는 대표 공연이기에, 이번 무대에 참여하는 박진주에 대한 관심이 전 세계적으로 뜨겁다.

지난 25일 MNA 공식 SNS를 통해 공개된 박진주의 영상이 연일 화제를 모으고 있는 가운데, 특히 그는 이번 공연에서 유일하게 초청받은 한국인이라는 점에서 축하와 응원의 목소리가 이어지고 있다.

특유의 맑고 청아한 목소리와 배우답게 심금을 울리는 표현력이 디즈니의 아름다운 음악과 합쳐져 어떤 시너지를 모을지 기대감을 더한다. 월드스타들과 함께 전 세계 팬들을 사로잡을 그녀의 무대에 관심이 쏟아지고 있다.

한편, 박진주가 출격하는 ‘Princess All Stars in Concert’ 공연은 오는 9월 3일 대만 시간 기준으로 낮 12시에 공식 홈페이지에서 티켓을 구매할 수 있다. 해당 무대 일정은 11월 1일 대만 시간 기준 오후 7시 30분, 2일에는 오후 3시 타이난 문화센터에서 5일에는 오후 7시 45분 타이베이 아레나에서 공연 예정이다.

서혜주 온라인 뉴스 기자 hyejudy@segye.com

