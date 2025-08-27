LG이노텍, 美 시카고서 AI·자율주행 인재 확보 나서

LG이노텍이 미래 사업 경쟁력을 높이기 위해 글로벌 인재 확보에 팔을 걷었다.



LG이노텍은 최근 미국 시카고 하얏트 리젠시 호텔에서 해외 인재 채용 행사인 ‘이노 커넥트’를 열었다고 26일 밝혔다.

노승원 LG이노텍 최고기술책임자(CTO) 전무(왼쪽)가 미국 시카고에서 열린 인재 채용 행사 ‘이노 커넥트’에서 회사의 기술 로드맵을 설명하고 있다. LG이노텍 제공

‘이노 커넥트’는 LG이노텍이 미국 유수 대학 우수 인재들을 초청해 회사 비전과 기술 리더십을 소개하는 채용 연계형 행사로 지난해 샌프란시스코에서 처음 개최된 데 이어 올해가 두 번째다. 이번 행사엔 노승원 최고기술책임자(CTO) 전무 등을 비롯해 LG이노텍 연구개발(R&D)을 책임지는 주요 임원들이 출동했다.



LG이노텍은 미래 성장 동력으로 점찍은 자율주행, 인공지능(AI), 로보틱스 분야 인재를 이번 행사에 초청했다. 해당 분야를 연구하는 매사추세츠공대(MIT), 버클리대, 조지아공과대, 일리노이대 등 미국 주요 14개 대학의 박사 및 경력 인재 30여명이 행사에 참가했다. 노 전무는 “LG이노텍은 세계 톱티어 고객들의 핵심 파트너로서 축적해온 글로벌 사업경험을 바탕으로 다양한 분야에서 세계 최고의 인재들이 역량을 발휘할 수 있는 연구 환경과 육성 제도를 갖췄다”고 밝혔다. 행사에선 LG이노텍 연구원들이 AI 광학 이미징 시스템, 미래 차량 및 로봇용 센싱 기술 등 차세대 트렌드와 개발 현황을 소개했다. LG이노텍이 해외 우수 인재 확보에 주력하는 배경엔 사업 비중이 자리한다. 올해 상반기 기준 LG이노텍 전체 매출의 약 95%가 글로벌 고객 대상의 해외 매출에서 발생했다. LG이노텍은 이노 커넥트 외에도 매년 국내외 대학 및 대학원의 외국인 유학생과 한국인 유학생을 대상으로 한 ‘글로벌 인턴십’을 운영 중이다. 해외 주요 생산 거점인 베트남 법인에선 하노이공과대, 호찌민 폴리테크닉대학 등 현지 주요 대학과 업무협약(MOU)을 맺고 계약학과 운영, 인턴십, 진로 지도 등 다양한 채용 연계 프로그램을 진행하고 있다.

이동수 기자

