[이코노 브리핑] 해외금융계좌 신고액 2024년보다 45.6% ↑외

해외금융계좌 신고액 2024년보다 45.6% ↑

올해 해외금융계좌를 신고한 국민이 지난해보다 2000명 가까이 늘고, 신고금액은 45% 이상 증가한 것으로 나타났다. 26일 국세청에 따르면 올해 해외금융계좌는 총 6858명이 94조5000억원을 보유하고 있다고 신고했다. 지난해 대비 신고인원은 1901명(38.3%), 신고금액은 29조6000억원(45.6%) 늘었다. 이는 가상자산 가치상승에 따른 가상자산 신고인원이 늘고, 주식계좌 금액이 증가했기 때문이라고 국세청은 설명했다. 해외주식계좌는 올해 1992명이 48조1000억원을 신고했다. 지난해보다 355명, 24조5000억원 늘었다. 2023년 신고부터 신고 대상에 포함된 가상자산 계좌는 작년보다 1277명 증가한 2320명이 총 11조1000억원을 신고했다.

외국인 관광객 등 국내 카드 사용액 역대 최대

올해 2분기(4∼6월) 외국인 관광객 등 비거주자가 국내에서 사용한 카드 사용액이 사상 최대치인 37억9300만달러를 기록했다고 한국은행이 26일 밝혔다. 전 분기(27억4500만달러)보다 38.2%, 전년 동기(30억9600만달러) 대비 22.5% 증가했다. 종전 기록은 33억8000만달러를 기록한 2024년 4분기다. 이 기간 한국을 찾은 외국인 관광객이 늘면서 카드 사용액도 덩달아 늘어난 것으로 추정된다. 관광지식정보시스템에 따르면 올해 2분기 해외여행객 입국자 수는 495만5720명으로 1분기 387만247명에 비해 28% 증가했다.

공정거래법 위반 혐의 한화임팩트에 과징금

공정거래위원회는 공정거래법 위반 혐의로 한화임팩트에 시정명령과 과징금 1억6600만원을 부과한다고 26일 밝혔다. 한화그룹의 일반지주회사인 한화임팩트는 2023년 6월부터 13개월간 금융사인 ‘망고스틴제1호사모투자합자회사’의 주식 66억7200만주(지분 39.92%)를 보유한 혐의를 받는다. 공정거래법은 대기업의 일반지주회사가 국내 금융·보험사의 주식을 소유하지 못하도록 하는 ‘금산분리’ 규정을 두고 있다.

