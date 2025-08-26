“아내 살해, 미안한 거 없다”던 중국인 남편 첫 재판서 “전자발찌 필요 없다” 주장

법원의 접근금지 명령이 종료된 지 일주일 만에 아내를 찾아가 흉기로 살해한 60대 남성이 지난 6월 21일 오후 구속심사를 받기 위해 법원에 출석하는 모습. 연합뉴스

법원의 접근금지 명령이 종료된 지 일주일 만에 아내를 찾아가 흉기로 살해한 60대 남성이 법정에서 혐의를 인정하면서도 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 필요성은 없다고 주장했다.

살인 혐의로 기소된 중국 국적 60대 A씨의 변호인은 26일 인천지법 형사16부(윤이진 부장판사) 심리로 열린 첫 재판에서 “범죄 사실은 인정하지만, 제삼자에 대한 재범 위험성은 없으니 전자발찌 부착 청구는 기각해달라”고 요구했다.

그러나 검찰 판단은 달랐다. 검찰은 A씨가 무려 26차례에 걸쳐 피해자의 머리 부위를 가격해 사망한 점 등을 지적하며 “피고인은 임시 조치(피해자 접근금지) 종료 뒤 3차례에 걸쳐 집을 찾아갔다가 들어오지 못하게 하자 범행을 저질렀다”며 “죄질이 나빠 전자발찌 부착 명령 필요성이 높다”고 강조했다.

한편 A씨는 지난 6월 19일 오후 4시 30분쯤 인천시 부평구 한 오피스텔 현관 앞에서 60대 아내 B씨를 둔기로 여러 차례 때려 살해한 혐의로 구속 기소됐다.

그는 지난해 12월 특수협박 범행으로 B씨 주변 100m 이내 접근금지와 연락 제한 등 법원의 임시 조치 명령을 받았고, 6월 12일 조치 기간이 종료된 뒤 일주일 만에 범행했다.

당시 A씨는 B씨와 말다툼 도중 흉기를 들고 “찔러 버리겠다”고 협박한 혐의로 검찰은 벌금 100만원에 약식 기소했다.

A씨는 사건 발생 사흘 전 해당 오피스텔로 찾아갔으나 B씨를 만나지는 못했고, 살인 범행 전날 재차 아내를 찾아간 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰 조사에서 “접근금지가 끝나고 갔는데 집 비밀번호가 바뀌어 있었고, 무시당한 것 같아 화가 났다”고 진술했다.

A씨는 인천지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 전 “돌아가신 아내에게 할 말이 없느냐”는 취재진의 질문에 “나는 잘했다고 여긴다”, “내 집인데 내가 들어가야지. 어디 가서 살겠느냐, 미안한 거 없다”고 말해 공분을 사기도 했다.

이동준 기자 blondie@segye.com

