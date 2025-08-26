국립강화고려박물관, 문화 균형발전 기여 유치에 힘 모은다

인천 강화군민들의 염원인 국립고려박물관 조성이 문화 균형발전이란 국가적 과제 실현에 기여한다는 정책적 이정표를 제시했다. 26일 군에 따르면 ‘국립강화고려박물관 건립 추진 방안 토론회’가 다음달 10일 국회의원회관 제6간담회실에서 열린다.

이번 토론회는 지난달 21일 박용철 강화군수가 김교흥 국회 문화체육관광위원장을 찾아 유치 지원을 요청하고, “국회 차원에서 최대한 지원하겠다”는 의지를 밝히며 마련됐다. 앞서 7월 2일 진행된 1차 토론회는 박물관 건립 필요성을 중점적으로 다뤘다는 평이다.

군은 실무적 과제를 체계적으로 준비해 나가기 위한 기반을 준비하는 데에 초점을 둘 방침이다. 박물관 진흥 기본계획(2024∼2028년) 내 지역 국립박물관 분관 확충 전략과 국립강화고려박물관 기본구상 계획, 예비타당성조사 국비 확보 등이 주요하다.

강화도의 역사성·상징성이 반영된 박물관 모델 제시로 지역 정체성을 살리는 새로운 방향을 제시하고자 한다. 한국전통문화대 김현경 교수(국가유산관리학과)의 ‘지역문화의 활력소이자 거점, 지역을 살리는 지역 국립박물관 정책’ 발표가 예정됐다. 박 군수는 “7만 군민들과 함께 유치에 최선을 다하겠다”고 말했다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

