장동혁 "기계적 탕평인사 없다"…당직에 전한길 기용할까

국민의힘 장동혁 신임 당 대표가 26일 선출되면서 주요 당직을 맡을 '장동혁의 사람들'에도 관심이 모인다.



장 대표의 선거를 도운 캠프 인사들과 80년대생 초선 의원이 중용될 것이란 관측이 많은 가운데, 아스팔트 극우이자 '윤(尹)어게인'의 상징인 전한길씨를 비롯해 이른바 '자유우파 시민사회' 인사들의 기용 가능성도 제기된다.

국민의힘 6차 전당대회에서 승리한 장동혁 신임 대표가 26일 국회 국민의힘 당 대표 회의실에서 열린 기자회견에서 향후 당 운영 계획을 묻는 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

◇ 선거캠프·80년대생 초선 중용 관측



장 대표는 이번 전대에서 현역 의원들보다는 보좌진·원외 인사들을 중심으로 '미니 캠프'를 꾸렸다. 전대 준비 기간이 짧은 만큼 신속하고 효율적인 의사 결정을 위해서였다.



캠프 공보업무를 담당했던 고종원 공보단장, 이재능 대변인이 중앙당으로 자리를 옮겨 장 대표와 호흡을 맞출 것으로 예상되는 캠프 출신 인사다.



전대 기간 장 대표를 측면 지원했던 '80년대생 초선'들의 주요 당직 중용 가능성도 거론된다. 조지연(초선·경북 경산), 박준태(초선·비례) 의원 등이 대표적이다.



이들은 22대 국회 개원 초기 원내수석대변인을 맡았던 장 대표와 함께 원내대변인직을 수행하며 호흡을 맞췄다. 이번 전대에서는 장 대표의 단합·혁신 의지에 공감하며 지지세 규합을 물밑에서 지원했다.



일각에서는 장 대표가 원내에서 특유의 친화력을 보여온 만큼, 측근을 기용하기보다는 넓은 인재풀을 염두에 두고 당직 인선을 고심할 것이라는 관측도 나온다.



◇ 장동혁 "기계적 중립은 없다"…전한길 기용 여부 주목



가장 큰 관심을 끄는 건 전한길씨 등을 지명직 최고위원을 비롯한 주요 당직에 기용할지 여부다. 전씨 등은 이번 전대에서 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파의 지지를 규합하는 데 결정적 역할을 한 것으로 평가되기 때문이다.



장 대표는 실제 당선 직후 기자회견에서 "캠프도 조직도 없이 선거를 치러낼 수 있었던 것은 새로운 미디어 환경이 있어 가능했다"며 "국민의힘이 믿어야 할 것은 우리와 함께 싸울 의지가 있는 자유우파 시민과 연대해 싸우는 방법뿐"이라고 말했다.



전씨 등 보수 유튜버들의 공적을 인정하면서, 앞으로도 이들과의 연대·협력을 강화해나가겠다는 뜻으로 풀이된다.



장 대표는 지명직 최고위원 등 인선에 대해서 "아직 특별히 정해진 바가 없다. 어떤 분이 맞는 분인지 고민하겠다"고 말을 아꼈다.



그는 그러면서도 "기계적 탕평은 하지 않을 생각"이라고 말했다. 이는 당내 세력에 맞춰 당직을 안배하기보다는 자신이 원하는 사람을 쓰겠다는 의미다.



국민의힘 당 대표는 지명직 최고위원 1명과 함께 사무총장, 정책위의장, 여의도연구원장 등 주요 당직을 임명할 수 있다. 정책위의장의 경우 원내대표와 협의해 의총 추인을 거쳐 임명된다.



김정재 정책위의장 등 정책위의장단은 이날 일괄 사의를 표했다.



다만 전씨는 이날 자신이 운영하는 '전한길뉴스'를 통해 "이제 다시 평당원으로 돌아가 제자리를 찾겠다. 어떤 자리도 원하지 않는다"고 발탁 가능성을 일축했다.

