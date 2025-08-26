“서른도 안 됐는데 당뇨예요”… 젊은층 2형환자, 13년간 4배 늘었다 [수민이가 화났어요]

30세 미만의 젊은 당뇨 환자가 급증하고 있다. 주로 비만과 관련이 있는 2형 당뇨병의 유병률이 국내 30세 미만 젊은층에서 13년 새 4배 가까이 올랐다. 저소득층이 중·고소득층보다 발생률이 높아 취약계층을 위한 질병 예방·관리 대책이 시급하다는 지적이 나온다.

26일 질병관리청 국립보건연구원에 따르면 연구원의 지원을 받은 분당서울대병원 소아청소년과 김재현 교수팀이 2008∼2021년 30세 미만 당뇨 환자 13만 명의 국민건강보험공단 청구 자료를 분석해 이런 결과를 도출했다.

사진=게티이미지뱅크

이번 연구는 국내 최장기간, 최대 규모 데이터 연구로, 국제 학술지인 대한의학회지(JKMS)에 실렸다.

국립보건연구원에 따르면 과거 소아·청소년에게서는 1형 당뇨병이 주로 발생했으나 최근 세계적으로 청소년과 젊은 성인에서 2형 당뇨병 환자가 빠르게 늘고 있다. 1형 당뇨병은 췌장에서 인슐린이 분비되지 않아 혈당 조절이 되지 않는 질환이다. 주로 소아·청소년기에 발병해 흔히 '소아당뇨'로 불리기도 한다.

2형 당뇨병은 인슐린이 부족하거나 제대로 작동하지 않아 생기는 병이다. 2형 당뇨병 환자 상당수가 비만을 동반한다.

연구 결과, 30세 미만의 2형 당뇨병 환자 유병률은 2008년 인구 10만 명당 73.3명에서 2021년 270.4명으로 3.7배가 됐다. 1형 당뇨병 유병률도 같은 기간 인구 10만명당 21.8명에서 46.4명으로 2.1배로 늘었다.

환자 발생률(incidence·새롭게 당뇨병에 걸린 사람의 비율)의 경우 2형 당뇨병환자는 인구 10만명당 27.6명에서 60.5명으로 2.2배가 됐으나 1형 당뇨병 환자는 3.0명에서 3.8명으로 소폭 늘었을 뿐이다.

사진=게티이미지뱅크

환자를 성별로 나눠 보면 1형 당뇨병은 여성에서 26% 더 많았다. 2형 당뇨병은 남성에서 17% 더 많았다. 같은 기간 환자를 특정 연령대로 나눴을 때 1형 당뇨병 유병률은 영유아기(0∼5세)에서, 2형은 청소년기(13∼18세)에서 가장 큰 증가 폭을 나타냈다.

사회경제적 수준에 따른 차이도 있었는데, 저소득층(의료급여 수급자)은 중·고소득층(건강보험 가입자)보다 1형 당뇨병은 2.9배, 2형 당뇨병은 3.7배 더 많이 발생했다.

박현영 국립보건연구원장은 "소아와 젊은 연령층에서 당뇨병 유병률이 지속해서 올라 국가 차원의 관리가 시급하다"며 "특히 사회경제적으로 취약한 계층에서 건강 형평성을 확보해야 한다"고 말했다.

김기환 기자 kkh@segye.com

