우버, ‘월 4900원’ 택시 멤버십 출시… 카카오T와 구독 경쟁 가열

우버 택시가 내달 멤버십 서비스를 국내 출시한다. 카카오T가 '카카오 T 멤버십' 공식 출시를 예고한 만큼 모빌리티 플랫폼 시장에도 구독 경쟁이 가열될 전망이다.

우버 택시는 26일 롯데호텔 서울에서 기자간담회를 열고 하반기 신규 서비스 론칭 계획과 상반기 성과를 발표했다. 송진우 우버 택시 코리아 총괄은 "하반기에는 승객에겐 더 다양한 선택지를 기사에겐 새로운 수익 창출 기회를 제공하는 서비스로 한국 시장에서 한단계 더 도약하는 전환점을 만들고자 한다"고 말했다.

송진우 우버 택시 코리아 총괄(GM)이 26일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 우버 택시 기자간담회에서 발표하고 있다.

우버 택시는 글로벌 우버의 멤버십 서비스인 '우버 원'의 한국 출시를 공식화했다. 우버 원은 구독형 멤버십 서비스다. 회원 가입 시 우버 택시를 이용할 때마다 요금의 최대 10% 우버 원 크레딧으로 적립 받을 수 있다.

우버 택시 가맹 상품은 10%, 일반택시 등은 5%가 적립된다. 우버 원은 내달 초 지역별 베타 테스팅 기간을 거쳐 내달 초 출시된다. 가격은 월 4900원이다. 연간 결제를 선택하면 4만9000원에 이용할 수 있다.

전날 카카오모빌리티도 월 4900원, 5000원에 각각 택시나 주차권을 구독할 수 있는 멤버십 서비스를 출시했다.

송 총괄은 이에 대해 "카카오T 멤버십 서비스로 소비자가 이익을 보려면 (이동 플러스 멤버십 기준) 한 달에 10만원을 블루나 벤티 등으로 타야 하지만 우버 택시는 한 달에 5만원 가량만 탑승해도 이익을 볼 수 있다"고 설명했다.

우버 택시는 청소년 전용 서비스인 '우버 청소년 자녀 계정'(우버 틴즈)도 오는 29일 선보인다. 청소년이 부모와 연동된 우버 틴즈 계정으로 택시를 호출하면 최고 평점 기사를 배치받을 수 있다. 부모는 우버 앱에서 자녀의 이동 경로를 실시간으로 모니터링할 수 있다. 월별·건별 지출 한도도 설정할 수 있다.

PIN번호 인증, 112 전화 연결 등 우버 택시의 모든 안전 기능이 적용돼 청소년이 안전하게 택시를 이용할 수 있다. PIN번호 인증은 승객이 올바른 차량에 탑승했는지 확인할 수 있는 차별화된 안전 기능이다.

우버 택시는 올해 상반기 짐이 많은 단체 승객을 위한 '일반 택시XL'을 론칭하고 공항행 택시를 100원에 이용할 수 있는 혜택을 기존 인천공항과 김포공항에서 제주공항과 김해공항까지 확대했다.

송 총괄은 "택시가 많아지면서 배차 성공률이 올라가고 이에 승객이 호출을 늘려 공급이 함께 성장하는 선순환 구조가 형성됐다"고 말했다.

우버 택시는 택시 기사와의 상생을 위해 노력하겠다고 밝혔다. 우버 택시는 업계에서 가장 저렴한 수수료 2.5%를 유지하고 있고 드라이버 전용앱의 사용 편의성을 개선하고 있다고 전했다. 우버 택시는 가맹 지역과 기사 확대를 지속하고 있으며 특히 부산과 제주와 같은 관광지에서 이러한 성과가 나타났다고 설명했다.

송 총괄은 "기사와 승객의 요구에 맞춘 서비스를 지속해서 제공해 글로벌 모빌리티 플랫폼의 책임과 역할을 다하겠다"고 강조했다.

