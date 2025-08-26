지예은, 인생 재미 없어 술 마신다더니… 건강상 이유로 '활동 중단'

지예은이 건강상의 이유로 활동 중단 소식을 알렸다. 뉴스1

배우 지예은이 건강상의 이유로 활동 중단 소식을 알렸다.

26일 한 매체에 따르면 “지예은이 최근 건강이 좋지 않음을 느끼고 병원을 찾았다”며 “병원에서 지예은에게 짧게라도 휴식기를 갖고 몸을 돌보며 재충전할 것을 권했다”고 밝혔다.

지예은은 “건강이 최우선이라는 걸 체감했다”라면서 “짧은 시간이지만 충전의 기회로 삼겠다”고 주변에 전한 것으로 알려졌다.

또, 지예은의 소속사는 “다음 달부터 건강 회복에 전념할 예정”이라며 “의사와 이야기를 나눈 결과 9월부터 10월까지 약 3주 이상 쉴 예정이며 복귀에 필요한 지원은 모두 할 예정”이라고 전했다.

지예은의 측근 역시 “지예은이 몸이 좋지 않지만 심각한 수준은 아니다”라면서 “몇 년 전부터 쉼 없이 활동을 해온 탓에 피로가 쌓여 재충전의 시간이 필요해 보인다”고 말했다.

앞서, 지예은은 지난 7월 SBS ‘런닝맨’ 출연 당시, 힘들었던 속마음을 털어놓은 바 있다.

당시 게스트로 출연한 김아영이 “지예은이 요즘 반복되는 일상에 지쳤다”고 말하자, ‘런닝맨’ 멤버들은 “혹시 번아웃이 온 게 아니냐”며 걱정 어린 시선을 보냈다. 이에 지예은은 “요즘 인생이 재미없다”면서 “매일 술을 마신다. 술에 절어 있다”고 밝혔다.

한편, 지예은은 ‘SNL 코리아’에서 활약하며 얼굴을 알린 후, 각종 예능에서 넘치는 예능감을 보이며 ‘런닝맨’의 고정 멤버가 되었다.

또, ‘쿠팡플레이 직장인들’에 출연하면서 방송 활동을 이어가고 있으며, 넷플릭스 ‘대환장 기안장’, KBS 2TV ‘크레이지 리치 코리안’, tvN ‘진짜 괜찮은 사람’에 출연하는 등 방송 활동을 이어가고 있다.

이에 더해 지예은은 금융·스포츠·건강식품·뷰티 브랜드 등 다양한 분야의 모델로 활동하며 쉼 없는 행보를 보이고 있다.

지예은의 활동 중단 소식에 네티즌들은 “요즘 얼굴을 자주 봐서 좋긴 했는데 무리하는 건 아닌지 걱정됐어요”, “힘들 땐 쉬어가야죠”, “예능에서 한 마디 잘못했다가 욕먹고, 행동 하나에 욕먹고… 특별히 잘못한 것도 아닌데. 푹 쉬고 돌아오세요” 등 위로와 응원의 메시지를 보냈다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

