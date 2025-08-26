엔카, 차량 구매시 총 1억원 지원금

사진=엔카닷컴 제공

자동차 거래 플랫폼 엔카닷컴(대표 김상범)이 신규 광고 캠페인 론칭을 기념해 총 1억원의 차량 구매 지원금을 제공하는 ‘내 차 팔고, 드림카로 바로 직진’ 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

오는 9월 25일(목)까지 진행되는 ‘내 차 팔고, 드림카로 바로 직진’ 이벤트는 ‘엔카 비교견적’으로 내 차 시세를 조회한 고객들을 대상으로 진행된다.

참여 방법은 ‘내 차 팔기’ 탭에서 ‘엔카 비교견적’으로 판매할 차량 번호를 입력한 후 내 차 시세를 확인하면 응모 가능하다.

경품은 차량 구매 지원금인 ‘직진 지원금’으로, 당첨자 2명에게 각각 5000만 원씩 총 1억원을 지급한다.

직진 지원금은 이벤트 응모 시 등록한 차량을 엔카 비교견적을 통해 판매하고, 엔카진단 차량을 구매하는 조건으로 제공된다.

경품 당첨자는 10월 14일(화) 개별 발표될 예정이며, 이벤트 상세 내용은 엔카 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

이동준 기자 blondie@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]