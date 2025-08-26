외신들 “李대통령, 트럼프 웃게 한 노력 결실…우려 피했다”

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 한미 정상회담을 하며 기자 질문을 받고 있다. 뉴시스

해외 주요 언론들은 25일(현지시간) 백악관에서 열린 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미정상회담을 두고 “트럼프 대통령을 매료시키려는 이 대통령의 노력이 결실을 맺었다”고 평가했다.

트럼프 대통령이 이날 회담을 2시간 30분가량 앞두고 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 한국 특검의 수사를 겨냥한 발언을 해 회담 전 긴장감이 올라갔지만, 이 대통령이 적극적으로 해명하고 분위기를 이끌면서 공개 회담은 우호적인 분위기에서 이뤄졌다는 설명이다.

미 일간 워싱턴포스트(WP)는 “트럼프 대통령은 한국과 거래를 중단할 수 있다고 위협한 뒤 이 대통령과 회담했지만 긴장감을 피했다”며 “이 대통령이 트럼프 대통령을 웃게 했다”고 보도했다.

WP는 이날 오전 트럼프 대통령이 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다”라고 트루스소셜에 쓴 뒤 관련 사안에 대해 거듭 불만을 표시한 점을 지적하면서 이 대통령이 지난 2월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 겪은 것과 비슷하게 “궁지에 몰릴 수도 있었다”고 우려했다.

하지만 트럼프 대통령이 결국 이 대통령과의 회담에서 자신의 앞선 발언을 “오해”로 결론 내리고 “한국에 대해 매우 따뜻하게 느낀다”고 언급했다고 WP는 전했다.

WP는 이 대통령이 회담 서두에 오벌 오피스 리모델링과 세계 평화를 위한 노력, 다우존스산업평균지수 최고치 기록 등을 언급하며 트럼프 대통령에게 찬사를 건넸고, 북한과의 대화를 요청하면서 “북한에 트럼프월드도 지을 수 있게 해 달라”고 농담해 트럼프 대통령의 미소를 자아냈다고 짚었다.

아울러 WP는 “트럼프와 한국의 새 대통령은 피살 위험에서 살아남는 등 여러 공통된 경험을 갖고 있다”며 “이번 정상회담은 두 지도자가 첫 만남으로 친밀한 관계(rapport)를 형성하는 기회가 됐다”고 평가했다.

블룸버그통신도 “트럼프 대통령이 회담 중에 이 대통령에게 ‘습격’에 대해 추궁했지만 이 대통령이 설명하자 트럼프 대통령은 ‘오해라고 확신한다’고 말했다”며 “이는 트럼프 대통령을 매료시키려는 이 대통령의 노력이 결실을 맺었다는 신호였다”고 전했다.

AP통신은 ‘경고가 따뜻한 환영으로 전환됐다’는 제목의 기사에서 “트럼프 대통령의 SNS 게시글로 우려됐던 적대적인 회담 가능성은 이 대통령이 미국 대통령을 향해 칭찬을 쏟아내면서 사라졌다”며 “이날 우호적인 모습은 세계 정상들이 트럼프와의 과거 회담에서 교훈을 얻고 있음을 보여준다”고 분석했다.

영국 BBC는 “볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 시릴 라마포사 남아프리카공화국 대통령이 올 초 경험했던 것처럼 많은 정상들은 백악관 집무실에 들어설 때 어떤 일이 일어날지 확신하지 못한다”며 “이 대통령은 그런 운명을 피했다”고 했다.

로이터 통신도 “이 대통령이 지난 2월 젤렌스키 대통령이나 5월 라마포사 대통령 방문 때처럼 연극적인 대치 상황을 피했다”며 “이 대통령은 트럼프 백악관을 방문하는 외국 정상들이 사용해온 익숙한 전략을 활용해 골프 이야기를 하고 집무실 인테리어와 평화 중재 능력을 칭찬했다”고 전했다.

트럼프 대통령은 이날 이재명 대통령과 회담을 마친 뒤 진행한 포고문 서명식에서 이 대통령에 대해 “그(이 대통령)는 매우 좋은 남자(guy)이며 매우 좋은 한국 대표다”라고 치켜세웠다.

국윤진 기자 soup@segye.com

