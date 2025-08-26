겉모습 집착하다 고립되는 현대인… ‘인간탐구’의 발레 ‘Mirror’

무용예술단체 사단법인 무트댄스가 오는 9월12일과 17일 공연 ‘4th BE-MUT’를 선보인다.

‘BE-MUT’는 무트댄스가 주도하는 창작무용 시리즈로 올해 네 번째를 맞았다. 2025년 서울문화재단 예술창작활동지원 프로젝트 선정작인 이번 공연은 국내 창작과 국제 협업 무대로 구성된다.

12일 서강대 메리홀 대극장에서는 국내 신진 및 기성 안무가들이 참여하는 창작 공연이 펼쳐진다.

안무가 오승희·조상희의 ‘달의 등뼈’, 백소영의 ‘0.45m 밖’, 김예은의 ‘가장 고요한 응답’, 유민정의 ‘Signal Burn(신호의 소진)’ 등 무트댄스의 새로운 작품들을 만나볼 수 있다. 새로운 단원들의 조합을 통해 신선한 움직임으로 관객들과 소통할 예정이다.

17일 대학로예술극장 대극장에서는 헝가리 죄르발레단이 김정아 무트댄스 예술감독의 안무작 ‘Mirror’와 안무가 벨레케이 라슬로가 작품 ‘KODÁLY’를 재구성한 ‘Romance’를 선보인다.

죄르발레단은 헝가리의 현대 발레를 이끄는 대표적인 발레단이다. ‘Mirror’는 지난 3월 헝가리 죄르에서 초연됐으며 한국에서의 공연은 이번이 처음이다.

자신의 모습에 집착하다가 결국 타인과의 관계를 잃고 고립되는 현대인의 모습을 반영한 작품으로, 죄르발레단의 움직임에 한국 춤의 호흡과 정서를 녹여냈다.

동서양 무용언어의 경계를 넘나드는 시도로 평가되는 이 작품은 서울세계무용축제(SIDance 2025) 공식 초청작으로도 선정되기도 했다.

김 감독은 “작품에서 거울 속에 비친 인간의 모습을 통해 현대인의 정체성과 자아를 탐구하고자 했다”고 작품의 의미를 설명했다.

이번 BE-MUT 공연은 서울특별시와 서울문화재단, 헝가리 대사관, 주한 리스트 헝가리 문화원 등 후원으로 진행된다. 공연 예매는 각각 인터파크(12일)와 아르코·대학로예술극장(17일) 홈페이지에서 할 수 있다.

