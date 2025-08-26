‘더 센 3대 특검법’… 김병기 “내란 종식 안 돼 정의 바로 세우기”

더불어민주당 김병기 원내대표는 26일 “민주주의와 정의를 바로 세우기 위해 더 강력하고 확실한 특검법을 만들어야 한다”고 밝혔다.

더불어민주당 김병기 원내대표가 26일 국회에서 열린 원내대책회의에서 9월 정기국회에서 추진할 정책방향을 말하고 있다. 연합뉴스

김 원내대표는 이날 국회 원내대책회의에서 “3대 특검법(내란·김건희·순직해병 특검법) 개정은 꼭 필요하다”며 이같이 강조했다.

그는 “(특검법 개정이) 왜 필요하냐고 묻는 분들께 질문으로 답해 드리겠다”며 “내란이 완전히 종식됐느냐, 윤석열과 그 일당은 심판을 받았나, 김건희의 국정 농단과 부정부패의 진상은 모두 밝혀졌느냐, 채 상병 순직의 진실은 밝혀졌느냐”라고 반문했다.

이어 “개혁의 대상인 검찰에게 맡겨 놨다면 진상 규명은 불가능하다”며 “내란 수괴 윤석열의 구속 취소 사태, 김건희 무혐의 처분, 박정훈 대령 항명죄 기소 등이그 증거”라고 덧붙였다.

그는 “특검이 없었다면 한덕수(전 총리)·이상민(전 행정안전부 장관) 등 내란 핵심 동조자들은 여전히 거짓말을 하며 뻔뻔하게 일상을 즐기고 있었을 것”이라며 “내란과 국정농단 세력, 불의한 세력을 반드시 단죄해야 한다”고 말했다.

더불어민주당 김병기 원내대표가 26일 국회에서 열린 원내대책회의에서 9월 정기국회에서 추진할 정책방향을 말하고 있다. 연합뉴스

민주당은 3대 특검의 수사 인원과 대상 등을 확대하는 이른바 ‘더 센 특검법’ 개정안을 9월 중 처리할 방침이다. 김 원내대표는 또 “9월 정기 국회에서는 검찰 개혁, 가짜정보 근절 등 개혁 과제에 집중하겠다”며 “정부조직법, 공공기관 알 박기 근절법 등으로 이재명 정부의 완전한 출범을 뒷받침하겠다”고 약속했다.

그는 “법과 제도의 시행 과정에서 고쳐야 할 부분은 고치고 부족한 부분은 채워나가겠다”며 “배임죄 등 경제 형벌의 합리화도 같은 맥락”이라며 말했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]