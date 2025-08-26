김혜경 여사, 美 치매 전문 복지기관 방문… “모범 사례, 한국에도 적용 노력”

이재명 대통령과 함께 미국을 방문 중인 김혜경 여사는 25일(현지시간) 미국의 치매 전문 복지기관을 방문해 치료 프로그램 운영 현장 등을 참관했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 한 호텔에서 열린 재미동포 만찬 간담회에 입장하고 있다. 뉴시스

안귀령 대통령실 부대변인은 김 여사가 이날 미국 버지니아주에 위치한 치매 전문 복지기관 ‘인사이트 메모리 케어 센터(Insight Memory Care Center)’를 방문했다고 밝혔다. 안 부대변인은 “김 여사는 환자들뿐 아니라 가족들의 삶의 질 향상을 위한 프로그램을 별도로 운영하는 데 주목하며 인사이트 메모리 케어 센터의 노력이 지역사회를 더욱 행복하고 건강하게 만들고 있다고 평가했다”고 전했다. 김 여사는 “미국뿐 아니라 한국에서도 치매 환자들과 가족들의 고통이 심각하다”면서 “오늘 방문을 통해 많은 것을 듣고 보며 한국의 치매 관련 돌봄 현장에 적용할 수 있도록 노력하겠다”고도 말했다.

김 여사는 미술·놀이·운동·음악 등 치료 프로그램 운영 현장을 직접 살펴보고 프로그램 참가자들과 함께 공던지기를 하거나 아리랑, 섬집아기 등 한국 음악을 감상했다. 안 부대변인은 “음악감상 내내 한 참가자의 손을 꼭 잡고 있던 김 여사는 건강한 하루하루를 보내길 바란다며 따뜻한 마음을 전하기도 했다”고 설명했다.

이어 안 부대변인은 “김 여사는 치매 환자들을 위해 묵묵히 헌신하는 돌봄 업무 종사자들의 노고에 깊은 경의를 표하고 인사이트 메모리 케어 센터의 모범 사례가 미국 여타 지역에도 널리 확대되기를 희망한다고 밝혔다”고 전했다.

