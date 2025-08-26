트럼프 “한국 선박 사랑, 구매할 것”… 조선업 협력 기대감

도널드 트럼프 미국 대통령은 한·미 조선협력을 위한 ‘마스가’(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again) 프로젝트에 대해 “미국 조선업을 매우 위대하게 만들 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 25일(현지시간) 미국 백악관에서 열린 이재명 대통령과의 정상회담 모두 발언을 통해 “한국은 조선업이 상당히 성공적으로 유지가 되고 있다”면서 “조선소라든지 선박 건조에 대해서 우리는 많은 얘기를 나눌 것”이라고 말했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 한미 정상회담을 하고 있다. 뉴시스

트럼프 대통령은 미국의 조선업이 황폐해졌다면서 “이제 우리가 한국에서 선박을 구매해야 할 것”이라며 “하지만 우리는 한국이 여기(미국)에서 우리 노동자(people)를 이용해 선박을 만들게도 할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 “2차 세계 대전 때 우리는 하루에 한 척을 건조했는데 오늘 우리는 더는 선박을 건조하지 않는다. 그건 말도 안 된다”면서 “미국의 조선업을 한국과 협력해서 부응하는 그러한 기회를 갖게 되기 바란다”고도 덧붙였다.

트럼프 대통령은 한국과의 무역 협상에서 조선업 외에 어떤 분야를 논의하냐는 질문에는 “우리는 엄청 잘 지낼 것이다. 알다시피 우리는 좀 서로를 정말로 필요로하기 때문”이라며 “우리는 한국이 하는 것을 사랑한다. 우리는 한국의 제품을 사랑한다. 우리는 한국의 선박을 사랑한다. 우리는 한국이 만드는 많은 것들을 사랑하며 한국도 우리가 가진 것을 사랑한다”고 말하기도 했다.

케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 이날 CNN 인터뷰에서 한·미 정상회담과 관련해 “우리는 확실히 대규모의 조선업 합의(deal)를 기대하고 있다”고 밝히기도 했다.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 영접나온 도널드 트럼프 미국 대통령과 기자들을 바라보며 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 정상회담 모두발언에서 “(미국이) 조선 분야뿐 아니라 제조업 분야에서도 르네상스가 이뤄지고 있고, 그 과정에 대한민국도 함께하게 되길 기대한다”고 말했다. 이 대통령은 “미국을 다시 위대하게 만드는 것이 우리 (트럼프) 대통령님의 꿈으로, 미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같다”고도 말했다.

