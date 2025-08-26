서울 아파트 산 사람들, 평균 연봉 9000만원…역대 최고

서울 아파트 단지 모습. 뉴스1

올해 2분기(4~6월) 서울에서 아파트를 산 가구의 연소득이 처음으로 9000만원을 넘어섰다.

26일 KB부동산 데이터허브에 따르면 KB국민은행에서 아파트 담보대출을 받아 서울 아파트를 매수한 가구의 연평균 소득은 9173만원으로 집계됐다. 2008년 관련 통계를 작성한 이래 최고치다.

서울 아파트 매수 가구의 연소득은 2021년까지만 해도 5000만~6000만원대였으나, 2023년 4분기(7813만원)에 처음 7천만원을 돌파했고 지난해 3분기(8236만원)에는 8000만원을 넘었다. 이어 올해 1분기(8874만원)와 2분기(9173만원)까지 연속 최고치를 경신했다.

같은 기간 서울에서 KB 대출로 매수된 아파트의 중위가격은 9억7000만원이었다. 소득 대비 주택 가격을 나타내는 PIR(Price to Income Ratio)은 10.6으로, 매수 가구 소득의 약 10.6배 수준이었다. 이 수치는 2022년 2분기 14.8까지 치솟았다가 점차 낮아지는 추세다. 이는 아파트를 사는 가구의 소득 수준이 높아진 영향으로 풀이된다.

수도권 다른 지역도 소득 증가세가 나타났다. 같은 기간 경기도 아파트 매수 가구의 연평균 소득은 6174만원으로 처음 6000만원을 돌파했다. 인천은 5007만원이었다. PIR은 경기 8.8, 인천 8.5로 각각 집계됐다.

KB부동산 관계자는 “대출 규제가 강화되면서 자연스럽게 심사 대상자의 소득 수준이 높아지고 있다”며 “실질 소득 증가도 영향을 주고 있다”고 설명했다.

특히 지난 6월 말부터 수도권 주택담보대출 한도가 6억원으로 제한(6·27 대책)됐고, 7월부터는 3단계 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 규제가 시행됐다. 이에 따라 앞으로는 아파트 구매자의 소득 수준이 더 높아지고, 아파트 가격은 상대적으로 낮아져 PIR이 보합세나 하락세를 보일 것이라는 전망도 나온다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

