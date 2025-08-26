李, ‘골프채·거북선·마가모자’ 선물…트럼프도 서명 담긴 선물 ‘화답’

이재명 대통령은 25일(현지시간) 한미정상회담을 기념해 도널드 트럼프 대통령에게 ‘맞춤형 선물’을 제작해 전달했다. 트럼프 대통령도 자신의 서명이 담긴 선물을 이 대통령과 참모들에게 건네며 화답했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 한미 정상회담을 하며 악수하고 있다. 워싱턴=뉴시스

대통령실에 따르면 이 대통령은 트럼프 대통령에게 한국에서 제작한 골프채, 거북선, ‘마가’(Make America Great Again·미국을 다시 위대하게) 모자를 선물했다.

이 대통령이 선물한 금속 거북선은 이번 한미정상회담 주요 의제인 ‘조선업 협력’을 상징한다고 대통령식은 밝혔다. 실제 조선업에 종사 중인 현대중공업 오정철 명장이 제작한 거북선 모형으로 전통과 현대를 아우르는 우리 조선 기술의 우수성을 상징하는 의미를 담았다.

또 ‘골프광’ 취향을 저격하는 국산 골드파이브 수제 맞춤형 퍼터도 전달됐다. 트럼프 대통령 신장 등 체형에 맞춰 특별 제작했고, 미국 45대·47대 대통령 역임 차수와 그의 이름이 각인된 제품이다.

마가 모자는 트럼프 대통령이 이제까지 착용한 적이 없던 ‘카우보이 모자’ 형태로, 배우자 멜라니아 여사의 것까지 함께 제작해 선물했다고 한다.

이재명 대통령이 트럼프 대통령에게 선물한 금속 거북선. 뉴스1(대통령실 제공)

이재명 대통령이 트럼프 대통령에게 선물한 'MAGA' 카우보이 모자. 뉴스1(대통령실 제공)

트럼프 대통령도 이 대통령 및 수행 참모진에게 ‘마가’ 모자와 골프공 등을 선물했다. 특히 이 대통령에게는 친필 메시지도 건네며 각별한 친밀감을 표했다.

강유정 대통령실 대변인은 “모든 참석자를 기프트룸으로 안내해 마음에 드는 모자와 골프공, 골프핀, 와이셔츠, 커프스핀 등을 고르도록 하고 한 번 더 사인해 줬다”고 밝혔다.

강 대변인은 “사인을 해주기 위해 집무실 책상에 앉은 트럼프 대통령은 자신의 기념 동전을 꺼내 참모들에게 또 한 번 선물했다”며 “마가 모자는 직접 설명하면서 ‘레드(빨간색)가 제일 낫다’고 하는 등의 긴 선물 증정 시간이 있었다”고 전했다. 마가 모자는 트럼프 대통령의 정치 구호 ‘MAGA’가 새겨진 트럼프 정부를 상징하는 모자다.

대통령실에 따르면 이날 정상회담은 시종일관 화기애애한 분위기 속에서 진행됐다. 트럼프 대통령이 한국 참석자들에게 선물하고, 사인을 해준 것은 그런 분위기를 엿볼 수 있는 대목이다.

대통령실이 25일(현지시간) 공개한 한미 정상회담을 위해 이재명 대통령이 준비한 선물. 명장이 제작한 금속 거북선, 국산 골드파이브 수제 맞춤형 퍼터, 카우보이 마가 모자, 펜 등이다. 펜은 선물이 아닌 이 대통령의 서명용이었지만 트럼프 대통령의 요청으로 즉석에서 선물했다. 연합뉴스(대통령실 제공)

이 대통령은 이날 즉석에서 자신의 서명용 펜을 트럼프 대통령에게 선물했다. 트럼프 대통령이 “그 펜이 좋다”며 거듭 관심을 표하자 이 대통령이 “영광”이라며 건넨 것이다.

트럼프 대통령은 이 대통령을 향해 “당신은 전사다. 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 것”이라는 말을 하고, “당신은 위대한 사람이고 위대한 지도자로, 한국은 당신과 함께 더 높은 곳에서 놀라운 미래를 갖게 될 것이고 난 언제나 당신과 함께 있다”는 메시지를 직접 써서 이 대통령에게 전달하기도 했다.

강 대변인은 “공동합의문이 굳이 필요 없을 정도로 서로 얘기가 잘 된 회담이었다”라며 “양국 정상이 (주요 의제에 대해) 공감대를 확인하고 이의 없이 끝났다는 것은 분명하다”고 평가했다.

